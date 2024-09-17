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Домашний твердый сыр только из 2-х ингредиентов — рецепт без хлопот

17 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашний сыр только из 2-х ингредиентов – пошаговый рецепт приготовления
Домашний сыр. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовить домашний сыр теперь стало еще проще. Всего два ингредиента, минимум времени и усилий — и вкусный сыр готов к подаче. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит домашнюю еду без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 300 г кисломолочного сыра 5% жирности (или домашний сыр);
  • 300 г молока 3,2% жирности;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 1/3 чайной ложки соды;
  • 15 г сливочного масла.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить сыр и молоко, перемешать и поставить на минимальный огонь. Держите на огне помешивая, масса должна быть достаточно горячей и не доводите до кипения. Как только сыворотка отойдет, снимайте массу с огня.

рецепт творога
Сыр и молоко. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Процедить готовую массу через марлю. Из сыра очень тщательно отожмите всю сыворотку. Отправьте творог из которого отжали сыворотку в кастрюлю на самый маленький огонь. Добавьте в него соль и соду.

простой рецепт домашнего сыра
Сыр в марле. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Держите массу на минимальном огне примерно 15-20 минут. Все время помешивайте массу, чтобы она не пригорала. Здесь главное, максимально расплавить творог, чтобы уменьшить в нем количество белых комочков.

простой рецепт домашнего твердого сыра
Приготовление творога. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Когда белых комочков уже больше не будет, добавьте масло и тщательно все перемешивая держите на огне еще две минуты.

простой рецепт домашнего сыра из молока
Домашний творог. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Снимайте массу с огня, сформуйте сыр в шарик и положите в удобную для вас форму. Дайте сыру полностью остыть, и тогда уж смакуйте!

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рецепты лайфхаки сыр творог домашний сыр

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