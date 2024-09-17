Домашний сыр только из 2-х ингредиентов – пошаговый рецепт приготовления

Домашний сыр. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготовить домашний сыр теперь стало еще проще. Всего два ингредиента, минимум времени и усилий — и вкусный сыр готов к подаче. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит домашнюю еду без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

300 г кисломолочного сыра 5% жирности (или домашний сыр);

300 г молока 3,2% жирности;

0,5 чайной ложки соли;

1/3 чайной ложки соды;

15 г сливочного масла.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить сыр и молоко, перемешать и поставить на минимальный огонь. Держите на огне помешивая, масса должна быть достаточно горячей и не доводите до кипения. Как только сыворотка отойдет, снимайте массу с огня.

Сыр и молоко. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Процедить готовую массу через марлю. Из сыра очень тщательно отожмите всю сыворотку. Отправьте творог из которого отжали сыворотку в кастрюлю на самый маленький огонь. Добавьте в него соль и соду.

Сыр в марле. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Держите массу на минимальном огне примерно 15-20 минут. Все время помешивайте массу, чтобы она не пригорала. Здесь главное, максимально расплавить творог, чтобы уменьшить в нем количество белых комочков.

Приготовление творога. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Когда белых комочков уже больше не будет, добавьте масло и тщательно все перемешивая держите на огне еще две минуты.

Домашний творог. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Снимайте массу с огня, сформуйте сыр в шарик и положите в удобную для вас форму. Дайте сыру полностью остыть, и тогда уж смакуйте!

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