Вершковий сир, як філадельфія, в домашніх умовах зі сметани та лимона – покроковий рецепт

Досить купувати в магазині, зробіть самі — вершковий сир із двох інгредієнтів у домашніх умовах
Зробити вершковий сир у домашніх умовах можна дуже просто та швидко. Знадобиться всього два інгредієнти — сметана та лимон. Рецепт вдалий, вершковий сир виходить ніжний, м'який та дуже смачний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сметана 20% 400 г;
- молоко 100 г;
- лимонний сік 1 ч. л.;
- сіль 0.2 ч. л.;
- цукор 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Перемішати сметану із молоком. Поставити на вогонь і нагрівати до гарячого стану, але не до кипіння (до температури 75 °C).
Додати лимонний сік, перемішати, нагрівати на маленькому вогні кілька хвилин. Додати цукор та сіль. Не кип'ятити. Вимкнути вогонь. Дати сиру постояти 5 хвилин.
На друшляк покласти лляний рушник або кілька шарів марлі, або кілька паперових рушників. Вилити вершковий сир.
Дати сироватці повністю стекти. Поставити у холодильник на 2-4 години.
Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.
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