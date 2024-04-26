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Досить купувати в магазині, зробіть самі — вершковий сир із двох інгредієнтів у домашніх умовах

26 квітня 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вершковий сир, як філадельфія, в домашніх умовах зі сметани та лимона – покроковий рецепт
Вершковий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зробити вершковий сир у домашніх умовах можна дуже просто та швидко. Знадобиться всього два інгредієнти — сметана та лимон. Рецепт вдалий, вершковий сир виходить ніжний, м'який та дуже смачний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сметана 20% 400 г;
  • молоко 100 г;
  • лимонний сік 1 ч. л.;
  • сіль 0.2 ч. л.;
  • цукор 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Перемішати сметану із молоком. Поставити на вогонь і нагрівати до гарячого стану, але не до кипіння (до температури 75 °C).

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Молоко у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати лимонний сік, перемішати, нагрівати на маленькому вогні кілька хвилин. Додати цукор та сіль. Не кип'ятити. Вимкнути вогонь. Дати сиру постояти 5 хвилин.

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Молоко у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На друшляк покласти лляний рушник або кілька шарів марлі, або кілька паперових рушників. Вилити вершковий сир.

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Приготування сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати сироватці повністю стекти. Поставити у холодильник на 2-4 години.

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Вершковий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

рецепти
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Приготування
сир
домашній сир

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