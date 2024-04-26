Сливочный сыр, как филадельфия, в домашних условиях из сметаны и лимона — пошаговый рецепт

Хватит покупать в магазине, сделайте сами — сливочный сыр из двух ингредиентов в домашних условиях
Сделать сливочный сыр в домашних условиях можно очень просто и быстро. Понадобится всего два ингредиента – сметана и лимон. Рецепт удачный, сливочный сыр получается нежный, мягкий и очень вкусный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сметана 20% 400 г;
- молоко 100 г;
- лимонный сок 1 ч.л;
- соль 0,2 ч.л;
- сахар 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Перемешать сметану с молоком. Поставить на огонь и нагревать до очень горячего состояние, но не до кипения (до температуры 75 °C).
Добавить лимонный сок, перемешать, нагревать на маленьком огне несколько минут. Добавить сахар и соль. Не кипятить. Выключить огонь. Дать сыру постоять 5 минут.
На дуршлаг положить льняное полотенце или несколько слоев марли, или несколько бумажных полотенец. Вылить сливочный сыр.
Дать сыворотке полностью стечь. Поставить в холодильник на 2-4 часа.
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