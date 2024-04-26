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Хватит покупать в магазине, сделайте сами — сливочный сыр из двух ингредиентов в домашних условиях

26 апреля 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сливочный сыр, как филадельфия, в домашних условиях из сметаны и лимона — пошаговый рецепт
Сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сделать сливочный сыр в домашних условиях можно очень просто и быстро. Понадобится всего два ингредиента – сметана и лимон. Рецепт удачный, сливочный сыр получается нежный, мягкий и очень вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сметана 20% 400 г;
  • молоко 100 г;
  • лимонный сок 1 ч.л;
  • соль 0,2 ч.л;
  • сахар 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Перемешать сметану с молоком. Поставить на огонь и нагревать до очень горячего состояние, но не до кипения (до температуры 75 °C).

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Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить лимонный сок, перемешать, нагревать на маленьком огне несколько минут. Добавить сахар и соль. Не кипятить. Выключить огонь. Дать сыру постоять 5 минут.

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Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дуршлаг положить льняное полотенце или несколько слоев марли, или несколько бумажных полотенец. Вылить сливочный сыр. 

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Приготовление сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать сыворотке полностью стечь. Поставить в холодильник на 2-4 часа.

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Сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.

Также мы рассказывали, как проверить качество сгущенного молока еще в магазине и дома.

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