Сливочный сыр, как филадельфия, в домашних условиях из сметаны и лимона — пошаговый рецепт

Сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать сливочный сыр в домашних условиях можно очень просто и быстро. Понадобится всего два ингредиента – сметана и лимон. Рецепт удачный, сливочный сыр получается нежный, мягкий и очень вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сметана 20% 400 г;

молоко 100 г;

лимонный сок 1 ч.л;

соль 0,2 ч.л;

сахар 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Перемешать сметану с молоком. Поставить на огонь и нагревать до очень горячего состояние, но не до кипения (до температуры 75 °C).

Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить лимонный сок, перемешать, нагревать на маленьком огне несколько минут. Добавить сахар и соль. Не кипятить. Выключить огонь. Дать сыру постоять 5 минут.

Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дуршлаг положить льняное полотенце или несколько слоев марли, или несколько бумажных полотенец. Вылить сливочный сыр.

Приготовление сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать сыворотке полностью стечь. Поставить в холодильник на 2-4 часа.

Сливочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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