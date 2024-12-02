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Доступний святковий салат з куркою "Снігова королева"

2 грудня 2024 15:32
Марина Євтягіна - Редактор
Доступний салат "Снігова королева" з куркою — ідеальний вибір для новорічного меню
Святковий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте простий та ефектний рецепт для новорічного меню? Салат "Снігова королева" з куркою — це бюджетна страва з елегантним смаком, яка підкорить гостей. Ідеально для святкового столу 2025!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • копчене куряче м’ясо — 250 г;
  • малосольні огірки — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • печериці — 10 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • майонез;
  • сіль — дрібка;
  • кріп — пучок.

Спосіб приготування

Нарізаємо невеликим кубиком печериці та цибулю, в сковороді на олії обсмажуємо овочі, солимо і перчимо. Поки остигає грибна суміш, нарізаємо дрібно копчене куряче м’ясо і натираємо на великій тертці малосольні огірки.

Змішуємо в мисці огірки з м’ясом, викладаємо перший шар в салатник. Покриваємо м’ясний шар майонезом, натираємо дрібно твердий сир.

Ділимо яйця на жовтки та білки. Жовтки розминаємо виделкою і додаємо до обсмажених грибів та цибулі, заправляємо ложкою майонезу. Викладаємо шар із грибів, жовтків та цибулі на сирний шар, заздалегідь змащений майонезом. Натираємо на великій тертці варену моркву та викладаємо на грибний шар.

салат з куркою на новий рік
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Натираємо на великій тертці білки, змащуємо морквяний шар майонезом. Посипаємо верхівку салату білком.

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