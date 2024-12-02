Доступный салат "Снежная королева" с курицей – идеальный выбор для новогоднего меню

Доступный праздничный салат с курицей "Снежная королева"
Ищете простой и эффектный рецепт для новогоднего меню ? Салат "Снежная королева" с курицей — это бюджетное блюдо с элегантным вкусом, которое покорит гостей. Идеально для праздничного стола 2025 года!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- копченое куриное мясо — 250 г;
- малосольные огурцы — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- шампиньоны — 10 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- майонез;
- соль — щепотка;
- укроп — пучок.
Способ приготовления
Нарезаем небольшим кубиком шампиньоны и лук, в сковороде на масле обжариваем овощи, солим и перчим. Пока остывает грибная смесь, нарезаем мелко копченое куриное мясо и натираем на большой терке малосольные огурцы.
Смешиваем в миске огурцы с мясом, выкладываем первый слой в салатник. Покрываем мясной слой майонезом, натираем мелко твердый творог.
Делим яйца на желтки и белки. Желтки разминаем вилкой и добавляем к обжаренным грибам и луку, заправляем ложкой майонеза. Выкладываем слой из грибов, желтков и лука на сырный слой, предварительно смазанный майонезом. Натираем на большой терке вареную морковь и выкладываем на грибной слой.
Натираем на большой терке белки, смазываем морковный слой майонезом. Посыпаем верхушку салата белком.
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