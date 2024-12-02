Доступный салат "Снежная королева" с курицей – идеальный выбор для новогоднего меню

Праздничный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете простой и эффектный рецепт для новогоднего меню ? Салат "Снежная королева" с курицей — это бюджетное блюдо с элегантным вкусом, которое покорит гостей. Идеально для праздничного стола 2025 года!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

копченое куриное мясо — 250 г;

малосольные огурцы — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

шампиньоны — 10 шт.;

яйца — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

майонез;

соль — щепотка;

укроп — пучок.

Способ приготовления

Нарезаем небольшим кубиком шампиньоны и лук, в сковороде на масле обжариваем овощи, солим и перчим. Пока остывает грибная смесь, нарезаем мелко копченое куриное мясо и натираем на большой терке малосольные огурцы.

Смешиваем в миске огурцы с мясом, выкладываем первый слой в салатник. Покрываем мясной слой майонезом, натираем мелко твердый творог.

Делим яйца на желтки и белки. Желтки разминаем вилкой и добавляем к обжаренным грибам и луку, заправляем ложкой майонеза. Выкладываем слой из грибов, желтков и лука на сырный слой, предварительно смазанный майонезом. Натираем на большой терке вареную морковь и выкладываем на грибной слой.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Натираем на большой терке белки, смазываем морковный слой майонезом. Посыпаем верхушку салата белком.

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