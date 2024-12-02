Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Доступный праздничный салат с курицей "Снежная королева" arrow

Доступный праздничный салат с курицей "Снежная королева"

2 декабря 2024 15:32
Марина Евтягина - Редактор
Доступный салат "Снежная королева" с курицей – идеальный выбор для новогоднего меню
Праздничный салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете простой и эффектный рецепт для новогоднего меню ? Салат "Снежная королева" с курицей — это бюджетное блюдо с элегантным вкусом, которое покорит гостей. Идеально для праздничного стола 2025 года!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченое куриное мясо — 250 г;
  • малосольные огурцы — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • шампиньоны — 10 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • майонез;
  • соль — щепотка;
  • укроп — пучок.

Способ приготовления

Нарезаем небольшим кубиком шампиньоны и лук, в сковороде на масле обжариваем овощи, солим и перчим. Пока остывает грибная смесь, нарезаем мелко копченое куриное мясо и натираем на большой терке малосольные огурцы.

Смешиваем в миске огурцы с мясом, выкладываем первый слой в салатник. Покрываем мясной слой майонезом, натираем мелко твердый творог.

Делим яйца на желтки и белки. Желтки разминаем вилкой и добавляем к обжаренным грибам и луку, заправляем ложкой майонеза. Выкладываем слой из грибов, желтков и лука на сырный слой, предварительно смазанный майонезом. Натираем на большой терке вареную морковь и выкладываем на грибной слой.

салат с курицей на новый год
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Натираем на большой терке белки, смазываем морковный слой майонезом. Посыпаем верхушку салата белком.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".

салат рецепты закуска Новый год 2025 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК