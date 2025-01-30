Гарне печиво до Дня святого Валентина за 30 хвилин — рецепт десерту для коханих

Печиво з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Шукаєте смачний та гарний десерт до Дня закоханих? Це печиво з ніжного тіста із сердечком з джему виглядає святково та готується лише за 30 хвилин. Ідеальний варіант, щоб здивувати кохану людину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо Смачно.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

яйце — 1 шт.;

жовток — 1 шт.;

сметана — 50 г;

ванільний цукор або екстракт — на смак;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1 ч.л.;

варення, джем або конфітюр — для начинки.

Спосіб приготування

Всі інгредієнти підготувати кімнатної температури. М'яке вершкове масло збити з цукром до світлої, кремоподібної маси. Додати яйце, жовток і сметану, ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Частинами ввести просіяне борошно з розпушувачем, замісити м'яке тісто. Відправити тісто в холодильник на 20 хвилин.

Приготування печива. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Дістати охолоджене тісто, сформувати невеликі кульки та викласти їх на деко, застелене пергаментом. За допомогою зворотного боку ложки зробити заглиблення у формі сердечка в кожному прянику.

Начинка для печива. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Наповнити заглиблення варенням, джемом або конфітюром. Випікати в розігрітій до 175 °C духовці приблизно 10 хвилин, поки краї печива злегка не підрум'яняться.



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