Гарне печиво до Дня святого Валентина за 30 хвилин — рецепт десерту для коханих

Дуже гарне печиво до Дня св. Валентина — готується за 30 хв
Шукаєте смачний та гарний десерт до Дня закоханих? Це печиво з ніжного тіста із сердечком з джему виглядає святково та готується лише за 30 хвилин. Ідеальний варіант, щоб здивувати кохану людину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо Смачно.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- жовток — 1 шт.;
- сметана — 50 г;
- ванільний цукор або екстракт — на смак;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- варення, джем або конфітюр — для начинки.
Спосіб приготування
Всі інгредієнти підготувати кімнатної температури. М'яке вершкове масло збити з цукром до світлої, кремоподібної маси. Додати яйце, жовток і сметану, ретельно перемішати.
Частинами ввести просіяне борошно з розпушувачем, замісити м'яке тісто. Відправити тісто в холодильник на 20 хвилин.
Дістати охолоджене тісто, сформувати невеликі кульки та викласти їх на деко, застелене пергаментом. За допомогою зворотного боку ложки зробити заглиблення у формі сердечка в кожному прянику.
Наповнити заглиблення варенням, джемом або конфітюром. Випікати в розігрітій до 175 °C духовці приблизно 10 хвилин, поки краї печива злегка не підрум'яняться.
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