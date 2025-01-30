Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Дуже гарне печиво до Дня св. Валентина — готується за 30 хв arrow

Дуже гарне печиво до Дня св. Валентина — готується за 30 хв

30 січня 2025 20:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарне печиво до Дня святого Валентина за 30 хвилин — рецепт десерту для коханих
Печиво з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте смачний та гарний десерт до Дня закоханих? Це печиво з ніжного тіста із сердечком з джему виглядає святково та готується лише за 30 хвилин. Ідеальний варіант, щоб здивувати кохану людину. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо Смачно

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • жовток — 1 шт.;
  • сметана — 50 г;
  • ванільний цукор або екстракт — на смак;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • варення, джем або конфітюр — для начинки.

Спосіб приготування

Всі інгредієнти підготувати кімнатної температури. М'яке вершкове масло збити з цукром до світлої, кремоподібної маси. Додати яйце, жовток і сметану, ретельно перемішати.

гарне печиво до Дня Св. Валентина, яке готується за 30 хвилин
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Частинами ввести просіяне борошно з розпушувачем, замісити м'яке тісто. Відправити тісто в холодильник на 20 хвилин.

гарне печиво до Дня закоханих, яке готується за 30 хвилин
Приготування печива. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Дістати охолоджене тісто, сформувати невеликі кульки та викласти їх на деко, застелене пергаментом. За допомогою зворотного боку ложки зробити заглиблення у формі сердечка в кожному прянику. 

гарне печиво, яке готується за 30 хвилин
Начинка для печива. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Наповнити заглиблення варенням, джемом або конфітюром. Випікати в розігрітій до 175 °C духовці приблизно 10 хвилин, поки краї печива злегка не підрум'яняться.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за Тирамісу та смачніший за Медовик.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випічки.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хв — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста. 

рецепти День закоханих День Святого Валентина десерт печиво
Реклама
Реклама
Реклама