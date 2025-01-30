Красивое печенье ко Дню святого Валентина за 30 минут — рецепт десерта для любимых

Очень красивое печенье ко Дню св. Валентина — готовится за 30 мин
Ищете вкусный и красивый десерт ко Дню влюбленных? Это печенье из нежного теста с сердечком из джема выглядит празднично и готовится всего за 30 минут. Идеальный вариант, чтобы удивить любимого человека.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вкусно.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 1 шт;
- желток — 1 шт;
- сметана — 50 г;
- ванильный сахар или экстракт — по вкусу;
- мука мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- варенье, джем или конфитюр — для начинки;
Способ приготовления
Все ингредиенты подготовить комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой, кремообразной массы. Добавить яйцо, желток и сметану, тщательно перемешать.
Частями ввести просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Отправить тесто в холодильник на 20 минут.
Достать охлажденное тесто, сформировать небольшие шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. С помощью обратной стороны ложки сделать углубления в форме сердечка в каждом прянике.
Наполнить углубления вареньем, джемом или конфитюром. Выпекать в разогретой до 175 °C духовке примерно 10 минут, пока края печенья слегка не подрумянятся.
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