Красивое печенье ко Дню святого Валентина за 30 минут — рецепт десерта для любимых

Печенье с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Ищете вкусный и красивый десерт ко Дню влюбленных? Это печенье из нежного теста с сердечком из джема выглядит празднично и готовится всего за 30 минут. Идеальный вариант, чтобы удивить любимого человека.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вкусно.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 1 шт;

желток — 1 шт;

сметана — 50 г;

ванильный сахар или экстракт — по вкусу;

мука мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

варенье, джем или конфитюр — для начинки;

Способ приготовления

Все ингредиенты подготовить комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой, кремообразной массы. Добавить яйцо, желток и сметану, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Частями ввести просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Отправить тесто в холодильник на 20 минут.

Приготовление печенья. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Достать охлажденное тесто, сформировать небольшие шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. С помощью обратной стороны ложки сделать углубления в форме сердечка в каждом прянике.

Начинка для печенья. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Наполнить углубления вареньем, джемом или конфитюром. Выпекать в разогретой до 175 °C духовке примерно 10 минут, пока края печенья слегка не подрумянятся.



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