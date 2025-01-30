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Очень красивое печенье ко Дню св. Валентина — готовится за 30 мин

30 января 2025 20:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Красивое печенье ко Дню святого Валентина за 30 минут — рецепт десерта для любимых
Печенье с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете вкусный и красивый десерт ко Дню влюбленных? Это печенье из нежного теста с сердечком из джема выглядит празднично и готовится всего за 30 минут. Идеальный вариант, чтобы удивить любимого человека.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вкусно.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • желток — 1 шт;
  • сметана — 50 г;
  • ванильный сахар или экстракт — по вкусу;
  • мука мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • варенье, джем или конфитюр — для начинки;

Способ приготовления

Все ингредиенты подготовить комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой, кремообразной массы. Добавить яйцо, желток и сметану, тщательно перемешать.

красивое печенье ко Дню Св. Валентина, которое готовится за 30 минут
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Частями ввести просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Отправить тесто в холодильник на 20 минут.

красивое печенье ко Дню влюбленных, которое готовится за 30 минут
Приготовление печенья. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Достать охлажденное тесто, сформировать небольшие шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. С помощью обратной стороны ложки сделать углубления в форме сердечка в каждом прянике.

красивое печенье, которое готовится за 30 минут
Начинка для печенья. Фото: Скриншот YouTube @Viktoriia_Chui

Наполнить углубления вареньем, джемом или конфитюром. Выпекать в разогретой до 175 °C духовке примерно 10 минут, пока края печенья слегка не подрумянятся.

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