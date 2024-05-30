Як приготувати пасту із кабачка — покроковий рецепт

Дуже простий рецепт спагетті з кабачка — ідеально для тих, хто худне
Така паста або спагетті з кабачка ідеально підійде для літньої вечері. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву у сезон кабачків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 шт.;
- помідори чері 10 шт;
- куряче філе 1 шт;
- часник 2 зуб;
- вершки 20% 150 мл;
- пармезан чи інший твердий сир за смаком;
- мелений коріандр та чорний перець, сіль за смаком;
- рослинна олія (у мене олія авокадо) 2-3 ст.л.
Спосіб приготування
Кабачок нарізати овочечисткою на слайси, за необхідності ще раз розрізати вздовж.
Філе нарізати невеликими шматочками. Часник подрібнити. Черрі нарізати на четвертинки.
На олії протягом пари хвилин обсмажити часник. Додати філе та обсмажувати, приправивши, 5-7 хвилин.
Помістити в сковороду овочі та тушкувати ще 5 хвилин. Додати вершки, прогріти, перемішуючи 3-4 хвилини. Готово!
При подачі посипати сиром та насолоджуватися.
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