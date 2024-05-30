Як приготувати пасту із кабачка — покроковий рецепт

Спагетті із кабачка. Фото: YouTube @evadaren

Така паста або спагетті з кабачка ідеально підійде для літньої вечері. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву у сезон кабачків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 шт.;

помідори чері 10 шт;

куряче філе 1 шт;

часник 2 зуб;

вершки 20% 150 мл;

пармезан чи інший твердий сир за смаком;

мелений коріандр та чорний перець, сіль за смаком;

рослинна олія (у мене олія авокадо) 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Кабачок нарізати овочечисткою на слайси, за необхідності ще раз розрізати вздовж.

Куряче філе. Фото: YouTube @evadaren

Філе нарізати невеликими шматочками. Часник подрібнити. Черрі нарізати на четвертинки.

Слайси із кабачка. Фото: YouTube @evadaren

На олії протягом пари хвилин обсмажити часник. Додати філе та обсмажувати, приправивши, 5-7 хвилин.

Курка та спеції. Фото: YouTube @evadaren

Помістити в сковороду овочі та тушкувати ще 5 хвилин. Додати вершки, прогріти, перемішуючи 3-4 хвилини. Готово!

Приготування спагетті. Фото: YouTube @evadaren

При подачі посипати сиром та насолоджуватися.

Спагетті із кабачка. Фото: YouTube @evadaren

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