Как приготовить пасту из кабачка — пошаговый рецепт

Спагетти из кабачка. Фото: YouTube @evadaren

Такая паста или спагетти из кабачка идеально подойдет для летнего ужина. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо в сезон кабачков.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

кабачки 2 шт.;

помидоры черри 10 шт.;

куриное филе 1 шт.;

чеснок 2 зуб.;

сливки 20% 150 мл;

пармезан или другой твердый сыр по вкусу;

молотый кориандр и чёрный перец, соль по вкусу;

растительное масло (у меня масло авокадо) 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Кабачок нарезать овощечисткой на слайсы, при необходимости еще раз разрезать их вдоль.

Куриное филе. Фото: YouTube @evadaren

Филе нарезать небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Черри нарезать на четвертинки.

Слайсы из кабачка. Фото: YouTube @evadaren

На растительном масле в течение пары минут обжарить чеснок. Добавить филе и обжаривать, приправив, 5-7 минут.

Курица и специи. Фото: YouTube @evadaren

Поместить в сковороду овощи и тушить еще 5 минут. Влить сливки, прогреть перемешивая 3-4 минуты. Готово!

Приготовление спагетти. Фото: YouTube @evadaren

При подаче посыпать сыром и наслаждаться.

Спагетти из кабачка. Фото: YouTube @evadaren

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