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Очень простой рецепт спагетти из кабачка — идеально для тех, кто худеет

30 мая 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пасту из кабачка — пошаговый рецепт
Спагетти из кабачка. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая паста или спагетти из кабачка идеально подойдет для летнего ужина. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо в сезон кабачков. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • кабачки 2 шт.;
  • помидоры черри 10 шт.;
  • куриное филе 1 шт.;
  • чеснок 2 зуб.;
  • сливки 20% 150 мл;
  • пармезан или другой твердый сыр по вкусу;
  • молотый кориандр и чёрный перец, соль по вкусу;
  • растительное масло (у меня масло авокадо) 2-3 ст.л.

Способ приготовления 

Кабачок нарезать овощечисткой на слайсы, при необходимости еще раз разрезать их вдоль. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @evadaren

Филе нарезать небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Черри нарезать на четвертинки.

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Слайсы из кабачка. Фото: YouTube @evadaren

На растительном масле в течение пары минут обжарить чеснок. Добавить филе и обжаривать, приправив, 5-7 минут. 

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Курица и специи. Фото: YouTube @evadaren

Поместить в сковороду овощи и тушить еще 5 минут. Влить сливки, прогреть перемешивая 3-4 минуты. Готово!

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Приготовление спагетти. Фото: YouTube @evadaren

При подаче посыпать сыром и наслаждаться. 

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Спагетти из кабачка. Фото: YouTube @evadaren

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