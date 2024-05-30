Как приготовить пасту из кабачка — пошаговый рецепт

Очень простой рецепт спагетти из кабачка — идеально для тех, кто худеет
Такая паста или спагетти из кабачка идеально подойдет для летнего ужина. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо в сезон кабачков.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- кабачки 2 шт.;
- помидоры черри 10 шт.;
- куриное филе 1 шт.;
- чеснок 2 зуб.;
- сливки 20% 150 мл;
- пармезан или другой твердый сыр по вкусу;
- молотый кориандр и чёрный перец, соль по вкусу;
- растительное масло (у меня масло авокадо) 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Кабачок нарезать овощечисткой на слайсы, при необходимости еще раз разрезать их вдоль.
Филе нарезать небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Черри нарезать на четвертинки.
На растительном масле в течение пары минут обжарить чеснок. Добавить филе и обжаривать, приправив, 5-7 минут.
Поместить в сковороду овощи и тушить еще 5 минут. Влить сливки, прогреть перемешивая 3-4 минуты. Готово!
При подаче посыпать сыром и наслаждаться.
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