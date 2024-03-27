Це простий та швидкий рецепт смачного обіду чи вечері за лічені хвилини — відео та фото

Дуже смачна і проста страва з лавашу та фаршу за 15 хвилин на обід чи вечерю
Дуже смачна і проста страва з лаваша та фаршу, яку можна приготувати на обід або вечерю. Фарш із яловичини чудово поєднується з кінзою. Лаваш стає м'яким і ніжним і неймовірно смачно пахне вершковим маслом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш яловичий 250-300 г;
- кінза невеликий пучок;
- цибуля 1 шт.;
- лаваш 5-6 круглих коржів;
- сир 100 г;
- вершкове масло 20 г;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю та кінзу. Додати до фаршу.
Додати сіль та чорний перець за смаком.
Змочити лаваш у воді. Викласти фарш на одну половину. Посипати сиром.
Смажити на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.
Змастити вершковим маслом|мастилом|.
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