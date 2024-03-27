Це простий та швидкий рецепт смачного обіду чи вечері за лічені хвилини — відео та фото

Лаваш із фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна і проста страва з лаваша та фаршу, яку можна приготувати на обід або вечерю. Фарш із яловичини чудово поєднується з кінзою. Лаваш стає м'яким і ніжним і неймовірно смачно пахне вершковим маслом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш яловичий 250-300 г;

кінза невеликий пучок;

цибуля 1 шт.;

лаваш 5-6 круглих коржів;

сир 100 г;

вершкове масло 20 г;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та кінзу. Додати до фаршу.

Фарш та кінза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний перець за смаком.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змочити лаваш у воді. Викласти фарш на одну половину. Посипати сиром.

Фарш та лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити вершковим маслом|мастилом|.

Лаваш із фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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