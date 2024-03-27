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Дуже смачна і проста страва з лавашу та фаршу за 15 хвилин на обід чи вечерю

27 березня 2024 16:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Це простий та швидкий рецепт смачного обіду чи вечері за лічені хвилини — відео та фото
Лаваш із фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна і проста страва з лаваша та фаршу, яку можна приготувати на обід або вечерю. Фарш із яловичини чудово поєднується з кінзою. Лаваш стає м'яким і ніжним і неймовірно смачно пахне вершковим маслом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш яловичий 250-300 г;
  • кінза невеликий пучок;
  • цибуля 1 шт.;
  • лаваш 5-6 круглих коржів;
  • сир 100 г;
  • вершкове масло 20 г;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та кінзу. Додати до фаршу.

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Фарш та кінза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний перець за смаком.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змочити лаваш у воді. Викласти фарш на одну половину. Посипати сиром.

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Фарш та лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

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Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити вершковим маслом|мастилом|.

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Лаваш із фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки
Вечеря
рецепти
м'ясний фарш
обід
лаваш

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