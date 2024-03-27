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Очень вкусное и простое блюдо из лаваша и фарша за 15 минут на обед или ужин

27 марта 2024 16:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Это простой и быстрый рецепт вкусного обеда или ужина за считанные минуты — видео и фото
Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное и простое блюдо из лаваша и фарша, которое можно приготовить на обед или ужин. Фарш из говядины чудесно сочетается с кинзой. Лаваш становится мягким и нежным и невероятно вкусно пахнет сливочным маслом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • фарш говяжий 250-300 г;
  • кинза небольшой пучок;
  • лук 1 шт.;
  • лаваш 5-6 круглых лепешек;
  • сыр 100 г;
  • сливочное масло 20 г;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу.

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Фарш и кинза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный перец по вкусу.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смочить лаваш в воде. Выложить фарш на одну половину. Посыпать сыром.

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Фарш и лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

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Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать сливочным маслом.

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Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки
Ужин
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