Это простой и быстрый рецепт вкусного обеда или ужина за считанные минуты — видео и фото

Очень вкусное и простое блюдо из лаваша и фарша за 15 минут на обед или ужин
Очень вкусное и простое блюдо из лаваша и фарша, которое можно приготовить на обед или ужин. Фарш из говядины чудесно сочетается с кинзой. Лаваш становится мягким и нежным и невероятно вкусно пахнет сливочным маслом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш говяжий 250-300 г;
- кинза небольшой пучок;
- лук 1 шт.;
- лаваш 5-6 круглых лепешек;
- сыр 100 г;
- сливочное масло 20 г;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу.
Добавить соль и черный перец по вкусу.
Смочить лаваш в воде. Выложить фарш на одну половину. Посыпать сыром.
Жарить на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.
Смазать сливочным маслом.
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