Это простой и быстрый рецепт вкусного обеда или ужина за считанные минуты — видео и фото

Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусное и простое блюдо из лаваша и фарша, которое можно приготовить на обед или ужин. Фарш из говядины чудесно сочетается с кинзой. Лаваш становится мягким и нежным и невероятно вкусно пахнет сливочным маслом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш говяжий 250-300 г;

кинза небольшой пучок;

лук 1 шт.;

лаваш 5-6 круглых лепешек;

сыр 100 г;

сливочное масло 20 г;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу.

Фарш и кинза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный перец по вкусу.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смочить лаваш в воде. Выложить фарш на одну половину. Посыпать сыром.

Фарш и лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать сливочным маслом.

Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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