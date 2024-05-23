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Дуже смачна скумбрія пряного посолу за дві години — ідеальний рецепт

23 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як засолити скумбрію в домашніх умовах за 2 години — покроковий опис з фото та відео
Домашня скумбрія. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Радимо приготувати цю смачну рибу. Часу займе небагато, але на смак вона неперевершена. Швидко, просто та бюджетно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 500 г. скумбрія (можна трохи менше, тоді зменшуйте час маринування);
  • 2 ст. л. солі;
  • 1 цибуля;
  • олія за бажанням. 

Спосіб приготування

Тушку риби розрізати та вийняти нутрощі. Зачистити чорну плівку всередині. Зрізати плавники та хвіст.

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Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Добре вимити та промокнути серветками. Нарізати не товстими шматочками. Кожен шматочок обмакнути в сіль з усіх боків. Кладемо в ємність, накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на двы години. Можна трохи менше, але не більше, бо буде занадто солона.

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Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Після 2 годин рибу ретельно промити і просушити серветками. Цибулю нарізати пів кружальцями. 

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Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Перекладаємо рибу в іншу ємність пересипаючи цибулею. За бажанням полити олією. Можна їсти відразу, або накрити і поставити в холодильник.

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Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.

Також мі розповідали про смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину.

Ще ми ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — уповільнює старіння.

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