Як засолити скумбрію в домашніх умовах за 2 години — покроковий опис з фото та відео

Дуже смачна скумбрія пряного посолу за дві години — ідеальний рецепт
Радимо приготувати цю смачну рибу. Часу займе небагато, але на смак вона неперевершена. Швидко, просто та бюджетно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 500 г. скумбрія (можна трохи менше, тоді зменшуйте час маринування);
- 2 ст. л. солі;
- 1 цибуля;
- олія за бажанням.
Спосіб приготування
Тушку риби розрізати та вийняти нутрощі. Зачистити чорну плівку всередині. Зрізати плавники та хвіст.
Добре вимити та промокнути серветками. Нарізати не товстими шматочками. Кожен шматочок обмакнути в сіль з усіх боків. Кладемо в ємність, накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на двы години. Можна трохи менше, але не більше, бо буде занадто солона.
Після 2 годин рибу ретельно промити і просушити серветками. Цибулю нарізати пів кружальцями.
Перекладаємо рибу в іншу ємність пересипаючи цибулею. За бажанням полити олією. Можна їсти відразу, або накрити і поставити в холодильник.
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