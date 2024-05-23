Як засолити скумбрію в домашніх умовах за 2 години — покроковий опис з фото та відео

Домашня скумбрія. Фото: YouTube @navkus2848

Радимо приготувати цю смачну рибу. Часу займе небагато, але на смак вона неперевершена. Швидко, просто та бюджетно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

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Вам знадобиться:

500 г. скумбрія (можна трохи менше, тоді зменшуйте час маринування);

2 ст. л. солі;

1 цибуля;

олія за бажанням.

Спосіб приготування

Тушку риби розрізати та вийняти нутрощі. Зачистити чорну плівку всередині. Зрізати плавники та хвіст.

Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Добре вимити та промокнути серветками. Нарізати не товстими шматочками. Кожен шматочок обмакнути в сіль з усіх боків. Кладемо в ємність, накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на двы години. Можна трохи менше, але не більше, бо буде занадто солона.

Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Після 2 годин рибу ретельно промити і просушити серветками. Цибулю нарізати пів кружальцями.

Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

Перекладаємо рибу в іншу ємність пересипаючи цибулею. За бажанням полити олією. Можна їсти відразу, або накрити і поставити в холодильник.

Приготування скумбрії. Фото: YouTube @navkus2848

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