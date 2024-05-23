Как засолить скумбрию в домашних условиях за 2 часа – пошаговое описание фото и видео

Очень вкусная скумбрия пряного посола за два часа — идеальный рецепт
Советуем приготовить эту вкусную рыбу. Времени займет немного, но по вкусу она неотразима. Быстро, просто и бюджетно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 500 г. скумбрия (можно поменьше, тогда уменьшайте время маринования);
- 2 ст. л. соли;
- 1 лук;
- масло по желанию.
Способ приготовления
Тушку рыбы разрезать и вынуть внутренности. Зачистите черную пленку внутри. Срезать плавники и хвост.
Хорошо промыть и промокнуть салфетками. Нарезать не толстыми кусочками. Каждый кусочек обмакнуть в соль со всех сторон. Кладем в емкость, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на два часа. Можно поменьше, но не больше, потому что будет слишком соленая.
После 2 часов рыбу тщательно промыть и просушить салфетками. Лук нарезать полукольцами.
Перекладываем рыбу в другую емкость, пересыпая луком. По желанию полить растительным маслом. Можно есть сразу или накрыть и поставить в холодильник.
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