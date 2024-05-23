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Очень вкусная скумбрия пряного посола за два часа — идеальный рецепт

23 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как засолить скумбрию в домашних условиях за 2 часа – пошаговое описание фото и видео
Домашняя скумбрия. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Советуем приготовить эту вкусную рыбу. Времени займет немного, но по вкусу она неотразима. Быстро, просто и бюджетно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 500 г. скумбрия (можно поменьше, тогда уменьшайте время маринования);
  • 2 ст. л. соли;
  • 1 лук;
  • масло по желанию.

Способ приготовления

Тушку рыбы разрезать и вынуть внутренности. Зачистите черную пленку внутри. Срезать плавники и хвост.

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Приготовление скумбрии. Фото: YouTube @navkus2848

Хорошо промыть и промокнуть салфетками. Нарезать не толстыми кусочками. Каждый кусочек обмакнуть в соль со всех сторон. Кладем в емкость, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на два часа. Можно поменьше, но не больше, потому что будет слишком соленая.

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Приготовление скумбрии. Фото: YouTube @navkus2848

После 2 часов рыбу тщательно промыть и просушить салфетками. Лук нарезать полукольцами.

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Приготовление скумбрии. Фото: YouTube @navkus2848

Перекладываем рыбу в другую емкость, пересыпая луком. По желанию полить растительным маслом. Можно есть сразу или накрыть и поставить в холодильник.

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Приготовление скумбрии. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали о шашлыке из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне.

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.

Еще мы писали о рыбе, которая полезнее красной, но дешевле втрое — замедляет старение.

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