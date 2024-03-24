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Дуже смачна свиняча рулька в пиві — простий і смачний рецепт

24 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати свинячу кермо в духовці — покроковий рецепт
Свиняча рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт свинячої рульки в духовці. Вона виходить дуже ароматною та смачною. Радимо відразу готувати дві свинячі рульки, точно не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • свиняча рулька 1-2 шт;
  • цедра 1 апельсина;
  • часник 6 зубчиків;
  • горошини чорного перцю 1 ч. л;
  • гвоздика 5 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • лавровий лист 2 шт;
  • пиво 1-1,5 л;
  • сіль.

Для глазурі:

  • апельсиновий сік 1-2 ст.
  • соєвий соус 1 ст.л;
  • гірчиця 1 ст.
  • мед 1 ст.

Спосіб приготування

Нарізати зубчики часнику на платівки. Зробити надрізи в рульці та вставити часник.

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Свиня кермо і часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити свинячі рульки пивом, додати цедру апельсина, моркву, цибулю, сіль за смаком, горошини чорного перцю, бутони гвоздики, лавровий лист.

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Свиня кермо в каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою та варити на маленькому вогні 2-3 години.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати апельсиновий сік, соєвий соус, мед та гірчицю.

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Свиня рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти свинячі рульки на лист, змастити глазур'ю.

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Свиняча рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 30-45 хвилин при температурі 180°C.

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