Як приготувати свинячу кермо в духовці — покроковий рецепт

Свиняча рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий рецепт свинячої рульки в духовці. Вона виходить дуже ароматною та смачною. Радимо відразу готувати дві свинячі рульки, точно не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свиняча рулька 1-2 шт;

цедра 1 апельсина;

часник 6 зубчиків;

горошини чорного перцю 1 ч. л;

гвоздика 5 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

лавровий лист 2 шт;

пиво 1-1,5 л;

сіль.

Для глазурі:

апельсиновий сік 1-2 ст.

соєвий соус 1 ст.л;

гірчиця 1 ст.

мед 1 ст.

Спосіб приготування

Нарізати зубчики часнику на платівки. Зробити надрізи в рульці та вставити часник.

Свиня кермо і часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити свинячі рульки пивом, додати цедру апельсина, моркву, цибулю, сіль за смаком, горошини чорного перцю, бутони гвоздики, лавровий лист.

Свиня кермо в каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою та варити на маленькому вогні 2-3 години.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати апельсиновий сік, соєвий соус, мед та гірчицю.

Свиня рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти свинячі рульки на лист, змастити глазур'ю.

Свиняча рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 30-45 хвилин при температурі 180°C.

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