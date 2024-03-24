Як приготувати свинячу кермо в духовці — покроковий рецепт

Дуже смачна свиняча рулька в пиві — простий і смачний рецепт
Простий рецепт свинячої рульки в духовці. Вона виходить дуже ароматною та смачною. Радимо відразу готувати дві свинячі рульки, точно не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свиняча рулька 1-2 шт;
- цедра 1 апельсина;
- часник 6 зубчиків;
- горошини чорного перцю 1 ч. л;
- гвоздика 5 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- лавровий лист 2 шт;
- пиво 1-1,5 л;
- сіль.
Для глазурі:
- апельсиновий сік 1-2 ст.
- соєвий соус 1 ст.л;
- гірчиця 1 ст.
- мед 1 ст.
Спосіб приготування
Нарізати зубчики часнику на платівки. Зробити надрізи в рульці та вставити часник.
Залити свинячі рульки пивом, додати цедру апельсина, моркву, цибулю, сіль за смаком, горошини чорного перцю, бутони гвоздики, лавровий лист.
Накрити кришкою та варити на маленькому вогні 2-3 години.
Змішати апельсиновий сік, соєвий соус, мед та гірчицю.
Викласти свинячі рульки на лист, змастити глазур'ю.
Випікати 30-45 хвилин при температурі 180°C.
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