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Очень вкусная свиная рулька в пиве — простой и вкусный рецепт

24 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить свиную рульку в духовке — пошаговый рецепт
Свиная рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт свиной рульки в духовке. Она получается очень ароматной и вкусной. Советуем сразу готовить две свиные рульки, точно не пожалеете. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • свиная рулька 1-2 шт;
  • цедра 1 апельсина;
  • чеснок 6 зубчиков;
  • горошины черного перца 1 ч.л;
  • гвоздика 5 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • пиво 1-1,5 л;
  • соль. 

Для глазури:

  • апельсиновый сок 1-2 ст.л;
  • соевый соус 1 ст.л;
  • горчица 1 ст.л;
  • мед 1 ст.л.

Способ приготовления 

Нарезать зубчики чеснока на пластинки. Сделать надрезы в рульке и вставить чеснок.

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Свина рулька и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить свиные рульки пивом, добавить цедру апельсина, морковь, лук, соль по вкусу, горошины черного перца, бутоны гвоздики, лавровый лист. 

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Свина рулька в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и варить на маленьком огне 2-3 часа.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать апельсиновый сок, соевый соус, мед и горчицу.

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Свина рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить свиные рульки на противень, смазать глазурью. 

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Свиная рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 30-45 минут при температуре 180°C. 

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