Как приготовить свиную рульку в духовке — пошаговый рецепт

Свиная рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой рецепт свиной рульки в духовке. Она получается очень ароматной и вкусной. Советуем сразу готовить две свиные рульки, точно не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свиная рулька 1-2 шт;

цедра 1 апельсина;

чеснок 6 зубчиков;

горошины черного перца 1 ч.л;

гвоздика 5 шт;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

лавровый лист 2 шт;

пиво 1-1,5 л;

соль.

Для глазури:

апельсиновый сок 1-2 ст.л;

соевый соус 1 ст.л;

горчица 1 ст.л;

мед 1 ст.л.

Способ приготовления

Нарезать зубчики чеснока на пластинки. Сделать надрезы в рульке и вставить чеснок.

Свина рулька и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить свиные рульки пивом, добавить цедру апельсина, морковь, лук, соль по вкусу, горошины черного перца, бутоны гвоздики, лавровый лист.

Свина рулька в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и варить на маленьком огне 2-3 часа.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать апельсиновый сок, соевый соус, мед и горчицу.

Свина рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить свиные рульки на противень, смазать глазурью.

Свиная рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 30-45 минут при температуре 180°C.

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