Как приготовить свиную рульку в духовке — пошаговый рецепт

Очень вкусная свиная рулька в пиве — простой и вкусный рецепт
Простой рецепт свиной рульки в духовке. Она получается очень ароматной и вкусной. Советуем сразу готовить две свиные рульки, точно не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свиная рулька 1-2 шт;
- цедра 1 апельсина;
- чеснок 6 зубчиков;
- горошины черного перца 1 ч.л;
- гвоздика 5 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- пиво 1-1,5 л;
- соль.
Для глазури:
- апельсиновый сок 1-2 ст.л;
- соевый соус 1 ст.л;
- горчица 1 ст.л;
- мед 1 ст.л.
Способ приготовления
Нарезать зубчики чеснока на пластинки. Сделать надрезы в рульке и вставить чеснок.
Залить свиные рульки пивом, добавить цедру апельсина, морковь, лук, соль по вкусу, горошины черного перца, бутоны гвоздики, лавровый лист.
Накрыть крышкой и варить на маленьком огне 2-3 часа.
Смешать апельсиновый сок, соевый соус, мед и горчицу.
Выложить свиные рульки на противень, смазать глазурью.
Выпекать 30-45 минут при температуре 180°C.
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