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Дуже смачні баклажани в фарші — новий оригінальний рецепт

27 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачні баклажани в фарші — новий покроковий рецепт.
Баклажани в фарші. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ці смачні баклажани, запечені у фарші, стануть справжнім відкриттям на вашій кухні. Новий оригінальний рецепт поєднує ніжний смак баклажанів із соковитою м'ясною начинкою, створюючи ідеальну страву для сімейного обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 2 баклажани;
  • 500 г фаршу;
  • 1 чайна ложка солі;
  • паприка до свого смаку;
  • 50 г твердого сиру;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування 

Баклажани слід очистити, відрізавши хвостик, і видалити серцевину ножем. Розігріти сковорідку та налити на неї соняшникову олію. 

що приготувати з баклажанів
Сирий баклажан. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Баклажани потрібно обсмажити під кришкою на середньому вогні з усіх боків до золотистої скоринки, додаючи достатню кількість олії, оскільки баклажани добре її вбирають.

смачна страва з баклажанів
Фарш та спеції. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготування фаршу, бажано використовувати яловичий, свинячий або суміш цих видів. Додати до фаршу 1 чайну ложку солі та паприку за смаком (можна замінити на інші улюблені спеції). Ретельно перемішати фарш, щоб сіль та спеції рівномірно розподілилися.

рецепт страви з баклажану
Баклажан та фарш. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Підготувати кухонну дощечку, покривши її харчовою плівкою, відрізавши достатню довжину плівки, щоб вистачило на накриття поверхні дощечки. Викласти половину фаршу (приблизно 250 грамів) на харчову плівку, рівномірно розподілити по площині дощечки, а потім зняти верхній шар плівки.

рецепт страви з баклажану
Баклажан у фарші. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Всередину підготовленого баклажана покласти 25 грамів твердого сиру. Баклажан покласти на край дощечки та обгорнути його фаршем. Перед випіканням баклажани викласти на пергаментний лист. Запікати можна в духовці або мультипечі, якщо відсутня духовка. Випікати при температурі 190 ºС протягом 30-35 хвилин. 

баклажан та фарш
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 15-20 хвилин випікання перевернути баклажани на іншу сторону та продовжити випікання. Подається страва з маринованими помідорами.

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лайфхаки Вечеря рецепти баклажан м'ясний фарш

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