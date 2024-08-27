Очень вкусные баклажаны в фарше – новый пошаговый рецепт.

Баклажаны в фарше. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Эти вкусные баклажаны, запеченные в фарше, станут подлинным открытием на вашей кухне. Новый оригинальный рецепт сочетает нежный вкус баклажанов с сочной мясной начинкой, создавая идеальное блюдо для семейного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 баклажана;

500 г фарша;

1 чайная ложка соли;

паприка по своему вкусу;

50 г твердого сыра;

подсолнечное масло.

Способ приготовления

Баклажаны следует очистить, отрезав хвостик, и удалить сердцевину ножом. Разогреть сковороду и налить на нее подсолнечное масло.

Сырой баклажан. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Баклажаны нужно обжарить под крышкой на среднем огне со всех сторон к золотистой корочке, добавляя достаточное количество масла, поскольку баклажаны хорошо его впитывают.

Фарш и специи. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготовления фарша желательно использовать говяжий, свиной или смесь этих видов. Добавить в фарш 1 чайную ложку соли и паприка по вкусу (можно заменить другими любимыми специями). Тщательно перемешайте фарш, чтобы соль и специи равномерно распределились.

Баклажан и фарш. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Подготовить кухонную дощечку, покрыв ее пищевой плёнкой, отрезав достаточную длину плёнки, чтобы хватило на накрытие поверхности дощечки. Выложить половину фарша (примерно 250 г) на пищевую пленку, равномерно распределить по плоскости дощечки, а затем снять верхний слой пленки.

Баклажан в фарше. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Внутрь подготовленного баклажана положить 25 г твердого сыра. Баклажан положить на край дощечки и обернуть фаршем. Перед выпеканием баклажаны выложить на пергаментный лист. Запекать можно в духовке или в мультипечи, если отсутствует духовка. Выпекать при температуре 190 ºС в течение 30-35 минут.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 15-20 минут выпечки перевернуть баклажаны на другую сторону и продолжить выпекание. Подаются блюда с маринованными помидорами.

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