Яєчні конвертики з начинкою за 5 хвилин на сніданок – покроковий рецепт

Яєчні конвертики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яєчні конвертики з начинкою за 5 хвилин — це надзвичайно смачний та швидкий варіант для оригінального сніданку. Простота приготування та різноманітність начинок роблять цю страву ідеальним рішенням для ранкового перекушування, яке порадує всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця 4 шт.;

шинка чи бекон 100-120 г;

сир 100 г;

петрушка;

сіль;

тостовий хліб 4 шт.;

вершкове масло;

кетчуп.

Спосіб приготування

Перемішати яйця та вилити на сковороду. У середину викласти нарізану шинку.

Яйця та шинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати натертий сир та зелень. Додати сіль, перець та спеції за смаком.

Начинка з шинкою та зеленню. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За допомогою лопатки сформувати конверт, як показано на фото.

Яєчний конверт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Підсмажити скибочки хліба та викласти конвертики з яєць на шматочок.

Смажений хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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