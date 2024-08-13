Яєчні конвертики з начинкою за 5 хвилин на сніданок – покроковий рецепт

Дуже смачні яєчні конвертики з начинкою за 5 хвилин — оригінальна ідея на сніданок
Яєчні конвертики з начинкою за 5 хвилин — це надзвичайно смачний та швидкий варіант для оригінального сніданку. Простота приготування та різноманітність начинок роблять цю страву ідеальним рішенням для ранкового перекушування, яке порадує всю родину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця 4 шт.;
- шинка чи бекон 100-120 г;
- сир 100 г;
- петрушка;
- сіль;
- тостовий хліб 4 шт.;
- вершкове масло;
- кетчуп.
Спосіб приготування
Перемішати яйця та вилити на сковороду. У середину викласти нарізану шинку.
Додати натертий сир та зелень. Додати сіль, перець та спеції за смаком.
За допомогою лопатки сформувати конверт, як показано на фото.
Підсмажити скибочки хліба та викласти конвертики з яєць на шматочок.
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