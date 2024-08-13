Яичные конвертики с начинкой за 5 минут на завтрак — пошаговый рецепт

Очень вкусные яичные конвертики с начинкой за 5 минут — оригинальная идея на завтрак
Яичные конвертики с начинкой за 5 минут — это необычайно вкусный и быстрый вариант для оригинального завтрака. Простота приготовления и разнообразие начинок делают это блюдо идеальным решением для утреннего перекуса, который порадует всю семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца 4 шт;
- ветчина или бекон 100-120 г;
- сыр 100 г;
- петрушка;
- соль;
- тостовый хлеб 4 шт;
- сливочное масло;
- кетчуп.
Способ приготовления
Перемешать яйца и вылить на сковороду. В середину выложить нарезанную ветчину.
Добавить натертый сыр и зелень. Добавить соль, перец и специи по вкусу.
При помощи лопатки сформировать конверт, как показано на фото.
Поджарить ломтики хлеба и выложить конвертики из яиц на кусочек.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!