Яичные конвертики с начинкой за 5 минут на завтрак — пошаговый рецепт

Яичные конвертики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яичные конвертики с начинкой за 5 минут — это необычайно вкусный и быстрый вариант для оригинального завтрака. Простота приготовления и разнообразие начинок делают это блюдо идеальным решением для утреннего перекуса, который порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйца 4 шт;

ветчина или бекон 100-120 г;

сыр 100 г;

петрушка;

соль;

тостовый хлеб 4 шт;

сливочное масло;

кетчуп.

Способ приготовления

Перемешать яйца и вылить на сковороду. В середину выложить нарезанную ветчину.

Яйца и ветчина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить натертый сыр и зелень. Добавить соль, перец и специи по вкусу.

Начинка с ветчиной и зеленью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При помощи лопатки сформировать конверт, как показано на фото.

Яичный конверт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поджарить ломтики хлеба и выложить конвертики из яиц на кусочек.

Поджаренный хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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