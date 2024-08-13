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Очень вкусные яичные конвертики с начинкой за 5 минут — оригинальная идея на завтрак

13 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Яичные конвертики с начинкой за 5 минут на завтрак — пошаговый рецепт
Яичные конвертики. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Яичные конвертики с начинкой за 5 минут — это необычайно вкусный и быстрый вариант для оригинального завтрака. Простота приготовления и разнообразие начинок делают это блюдо идеальным решением для утреннего перекуса, который порадует всю семью. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйца 4 шт;
  • ветчина или бекон 100-120 г;
  • сыр 100 г;
  • петрушка;
  • соль;
  • тостовый хлеб 4 шт;
  • сливочное масло;
  • кетчуп. 

Способ приготовления 

Перемешать яйца и вылить на сковороду. В середину выложить нарезанную ветчину. 

рецепт завтрака из яиц с ветчиной
Яйца и ветчина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить натертый сыр и зелень. Добавить соль, перец и специи по вкусу. 

вкусный завтрак из яиц
Начинка с ветчиной и зеленью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При помощи лопатки сформировать конверт, как показано на фото. 

рецепт вкусного завтрака
Яичный конверт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поджарить ломтики хлеба и выложить конвертики из яиц на кусочек. 

вкусный завтрак с тостами и яйцами
Поджаренный хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты лайфхаки яйца ветчина идея для завтрака

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