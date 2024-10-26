Дуже смачні печінкові оладки — ідеальний вибір на сніданок

Печінкові оладки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготуйте ніжні й поживні печінкові оладки. Цей смачний та корисний рецепт стане справжнім хітом на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 300 г;

печінка куряча — 650 г;

яйця — 1 шт.;

борошно — 100 г;

розпушувач — 10 г;

сушений часник;

сіль;

олія.

Спосіб приготування

Зварити картоплю, злити воду і залишити охолонути. Зробити картопляне пюре, додати яйце, сіль, сушений часник, олію і ретельно перемішати.

Картопляне пюре. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печінку очистити від волокон, помити і збити блендером.

Подрібнена печінка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печінку додати до картоплі, всипати борошна і розпушувач. Замішати однорідне тісто без грудочок.

Печінкова маса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тісто залишити на 10 хвилин. Смажимо, як звичайні оладки.

Печінкові оладки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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