Дуже смачні печінкові оладки — ідеальний вибір на сніданок

Дуже смачні печінкові оладки — спробуйте на сніданок
Приготуйте ніжні й поживні печінкові оладки. Цей смачний та корисний рецепт стане справжнім хітом на вашому столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 300 г;
- печінка куряча — 650 г;
- яйця — 1 шт.;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 10 г;
- сушений часник;
- сіль;
- олія.
Спосіб приготування
Зварити картоплю, злити воду і залишити охолонути. Зробити картопляне пюре, додати яйце, сіль, сушений часник, олію і ретельно перемішати.
Печінку очистити від волокон, помити і збити блендером.
Печінку додати до картоплі, всипати борошна і розпушувач. Замішати однорідне тісто без грудочок.
Тісто залишити на 10 хвилин. Смажимо, як звичайні оладки.
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