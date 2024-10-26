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Дуже смачні печінкові оладки — спробуйте на сніданок

26 жовтня 2024 06:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачні печінкові оладки — ідеальний вибір на сніданок
Печінкові оладки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте ніжні й поживні печінкові оладки. Цей смачний та корисний рецепт стане справжнім хітом на вашому столі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 300 г;
  • печінка куряча — 650 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сушений часник;
  • сіль;
  • олія. 

Спосіб приготування 

Зварити картоплю, злити воду і залишити охолонути. Зробити картопляне пюре, додати яйце, сіль, сушений часник, олію і ретельно перемішати.

смачні печінкові оладки
Картопляне пюре. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печінку очистити від волокон, помити і збити блендером.

смачні печінкові оладки рецепт
Подрібнена печінка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печінку додати до картоплі, всипати борошна і розпушувач. Замішати однорідне тісто без грудочок.

смачні печінкові оладки на сніданок
Печінкова маса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тісто залишити на 10 хвилин. Смажимо, як звичайні оладки.

смачні печінкові оладки до сніданку
Печінкові оладки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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