Очень вкусные печеночные оладьи — идеальный выбор на завтрак

Печеночные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовьте нежные и питательные печеночные оладьи. Этот вкусный и полезный рецепт станет настоящим хитом на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 300 г;

печень куриная — 650 г;

яйца — 1 шт.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

сушеный чеснок;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления

Сварить картофель, слить воду и оставить остыть. Сделать картофельное пюре, добавить яйцо, соль, сушеный чеснок, растительное масло и тщательно перемешать.

Картофельное пюре. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печень очистить от волокон, помыть и взбить блендером.

Измельченная печень. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печень добавить к картофелю, добавить муки и разрыхлитель. Замешать однородное тесто без комочков.

Печеночная масса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тесто оставить на 10 минут. Жарим, как обычные оладьи.

Печеночные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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