Очень вкусные печеночные оладьи — идеальный выбор на завтрак

Очень вкусные печеночные оладьи — попробуйте на завтрак
Приготовьте нежные и питательные печеночные оладьи. Этот вкусный и полезный рецепт станет настоящим хитом на вашем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 300 г;
- печень куриная — 650 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сушеный чеснок;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сварить картофель, слить воду и оставить остыть. Сделать картофельное пюре, добавить яйцо, соль, сушеный чеснок, растительное масло и тщательно перемешать.
Печень очистить от волокон, помыть и взбить блендером.
Печень добавить к картофелю, добавить муки и разрыхлитель. Замешать однородное тесто без комочков.
Тесто оставить на 10 минут. Жарим, как обычные оладьи.
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