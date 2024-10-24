Дуже смачні помідори з цибулею на зиму — рецепт томатів по-фінськи

Помідори з цибулею. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Томати по-фінськи з цибулею — це оригінальна заготівля на зиму, яка вразить своїм багатим смаком. Простий рецепт дозволить вам зберегти помідори соковитими, ароматними і готовими до будь-якої трапези. Ця закуска ідеально підходить для святкових і повсякденних столів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

помідори 1 кг 500 г;

цибуля 400 г.

Для приготування маринаду:

1 л води;

1 повна столова ложка солі ( 30 г);

2 повні столові ложки цукру ( 55-60 г);

50 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кільцями і залити окропом на 2-3 хвилини.

Помідори та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Цибулю накладаємо на дно банок, зверху щільно накладаємо помідори. Помідори розрізати на половинки. Для приготування маринаду до 1 л води додати одну повну столову ложку солі, дві повні столові ложки цукру та 50 мл оцту 9%. Довести до кипіння.

Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Гарячим маринадом залити банки і ставимо в каструлю з гарячою водою. Стерилізуємо півлітрові банки по 5 хвилин від початку закипання води.

Приготування помідорів. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Закатуємо кришками і накриваємо ковдрою до повного охолодження. З даної кількості продуктів готуємо 5 півлітрових банок.

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