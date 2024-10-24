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Дуже смачні помідори з цибулею на зиму — томати по-фінськи

24 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачні помідори з цибулею на зиму — рецепт томатів по-фінськи
Помідори з цибулею. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Томати по-фінськи з цибулею — це оригінальна заготівля на зиму, яка вразить своїм багатим смаком. Простий рецепт дозволить вам зберегти помідори соковитими, ароматними і готовими до будь-якої трапези. Ця закуска ідеально підходить для святкових і повсякденних столів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я

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Вам знадобиться: 

  • помідори 1 кг 500 г;
  • цибуля 400 г. 

Для приготування маринаду:

  • 1 л води;
  • 1 повна столова ложка солі ( 30 г);
  • 2 повні столові ложки цукру ( 55-60 г);
  • 50 мл оцту 9%.

Спосіб приготування 

Цибулю нарізати кільцями і залити окропом на 2-3 хвилини.  

смачні помідори з цибулею на зиму по-фінськи
Помідори та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Цибулю накладаємо на дно банок, зверху щільно накладаємо помідори. Помідори розрізати на половинки. Для приготування маринаду до 1 л води додати одну повну столову ложку солі, дві повні столові ложки цукру та 50 мл оцту 9%. Довести до кипіння.

смачні помідори по-фінськи з цибулею на зиму
Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Гарячим маринадом залити банки і ставимо в каструлю з гарячою водою. Стерилізуємо півлітрові банки по 5 хвилин від початку закипання води. 

помідори по-фінськи з цибулею на зиму
Приготування помідорів. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Закатуємо кришками і накриваємо ковдрою до повного охолодження. З даної кількості продуктів готуємо 5 півлітрових банок.

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів , який передається у спадок.

Або зверніть увагу на рецепт маринованих помідорів без шкурки — вся сім'я проситиме добавки. 

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