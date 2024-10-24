Дуже смачні помідори з цибулею на зиму — рецепт томатів по-фінськи

Дуже смачні помідори з цибулею на зиму — томати по-фінськи
Томати по-фінськи з цибулею — це оригінальна заготівля на зиму, яка вразить своїм багатим смаком. Простий рецепт дозволить вам зберегти помідори соковитими, ароматними і готовими до будь-якої трапези. Ця закуска ідеально підходить для святкових і повсякденних столів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- помідори 1 кг 500 г;
- цибуля 400 г.
Для приготування маринаду:
- 1 л води;
- 1 повна столова ложка солі ( 30 г);
- 2 повні столові ложки цукру ( 55-60 г);
- 50 мл оцту 9%.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кільцями і залити окропом на 2-3 хвилини.
Цибулю накладаємо на дно банок, зверху щільно накладаємо помідори. Помідори розрізати на половинки. Для приготування маринаду до 1 л води додати одну повну столову ложку солі, дві повні столові ложки цукру та 50 мл оцту 9%. Довести до кипіння.
Гарячим маринадом залити банки і ставимо в каструлю з гарячою водою. Стерилізуємо півлітрові банки по 5 хвилин від початку закипання води.
Закатуємо кришками і накриваємо ковдрою до повного охолодження. З даної кількості продуктів готуємо 5 півлітрових банок.
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