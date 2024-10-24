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Очень вкусные помидоры с луком на зиму — томаты по-фински

24 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Очень вкусные помидоры с луком на зиму – рецепт томатов по-фински
Помидоры с луком. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Томаты по-фински с луком — это оригинальная заготовка на зиму, которая поразит своим богатым вкусом. Простой рецепт позволит вам сохранить помидоры сочными, ароматными и готовыми к любой трапезе. Эта закуска идеально подходит для праздничных и обычных столов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится:

  • помидоры 1 кг 500 г;
  • лук 400 г.

Для приготовления маринада:

  • 1 л воды;
  • 1 полная столовая ложка соли (30 г);
  • 2 полных столовых ложки сахара (55-60 г);
  • 50 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Лук нарезать колечками и залить крутым кипятком на 2-3 минуты.

вкусные помидоры с луком на зиму по-фински
Помидоры и лук. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Лук накладываем на дно банок, сверху плотно накладываем помидоры. Помидоры разрезаем на половинки. Для приготовления маринада к 1 л воды добавить одну полную столовую ложку соли, две полные столовые ложки сахара и 50 мл уксуса 9%. Довести до кипения.

вкусные помидоры по-фински с луком на зиму
Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Горячим маринадом заливаем банки и ставим в кастрюлю с горячей водой. Стерилизуем пол-литровые банки по 5 минут от начала закипания воды.

помидоры по-фински с луком на зиму
Приготовление помидоров. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Закатываем крышками и накрываем одеялом до полного охлаждения. Из данного количества продуктов готовим 5 поллитровых банок.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или обратите внимание на рецепт маринованных помидоров без шкурки — вся семья будет просить добавки.

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