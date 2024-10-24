Очень вкусные помидоры с луком на зиму – рецепт томатов по-фински

Помидоры с луком. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Томаты по-фински с луком — это оригинальная заготовка на зиму, которая поразит своим богатым вкусом. Простой рецепт позволит вам сохранить помидоры сочными, ароматными и готовыми к любой трапезе. Эта закуска идеально подходит для праздничных и обычных столов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится:

помидоры 1 кг 500 г;

лук 400 г.

Для приготовления маринада:

1 л воды;

1 полная столовая ложка соли (30 г);

2 полных столовых ложки сахара (55-60 г);

50 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Лук нарезать колечками и залить крутым кипятком на 2-3 минуты.

Помидоры и лук. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Лук накладываем на дно банок, сверху плотно накладываем помидоры. Помидоры разрезаем на половинки. Для приготовления маринада к 1 л воды добавить одну полную столовую ложку соли, две полные столовые ложки сахара и 50 мл уксуса 9%. Довести до кипения.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Горячим маринадом заливаем банки и ставим в кастрюлю с горячей водой. Стерилизуем пол-литровые банки по 5 минут от начала закипания воды.

Приготовление помидоров. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Закатываем крышками и накрываем одеялом до полного охлаждения. Из данного количества продуктов готовим 5 поллитровых банок.

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