Очень вкусные помидоры с луком на зиму – рецепт томатов по-фински

Очень вкусные помидоры с луком на зиму — томаты по-фински
Томаты по-фински с луком — это оригинальная заготовка на зиму, которая поразит своим богатым вкусом. Простой рецепт позволит вам сохранить помидоры сочными, ароматными и готовыми к любой трапезе. Эта закуска идеально подходит для праздничных и обычных столов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
Вам понадобится:
- помидоры 1 кг 500 г;
- лук 400 г.
Для приготовления маринада:
- 1 л воды;
- 1 полная столовая ложка соли (30 г);
- 2 полных столовых ложки сахара (55-60 г);
- 50 мл уксуса 9%.
Способ приготовления
Лук нарезать колечками и залить крутым кипятком на 2-3 минуты.
Лук накладываем на дно банок, сверху плотно накладываем помидоры. Помидоры разрезаем на половинки. Для приготовления маринада к 1 л воды добавить одну полную столовую ложку соли, две полные столовые ложки сахара и 50 мл уксуса 9%. Довести до кипения.
Горячим маринадом заливаем банки и ставим в кастрюлю с горячей водой. Стерилизуем пол-литровые банки по 5 минут от начала закипания воды.
Закатываем крышками и накрываем одеялом до полного охлаждения. Из данного количества продуктов готовим 5 поллитровых банок.
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