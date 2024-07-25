Ситні слойки з ковбасою та картоплею на сніданок — покроковий рецепт приготування

Слойки з картоплею та ковбасою. Фото: YouTube @panfartuh

Якщо полюбляєте слойки з листкового тіста і не боїтеся готувати щось нове для себе — то цей рецепт саме для вас. Процес приготування не забирає багато часу і зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля 400 г;

вершкове масло 30 г;

вершки 100 мл;

яйце 1 шт;

кілька гілочок петрушки;

зубок часнику;

варена ковбаса 150 г;

сир (моцарела, сулугуні або твердий) 100 г.

Спосіб приготування

Варимо картоплю. Коли буде готова, додаємо вершкове масло та вершки, зробити пюре.

Варена ковбаса. Фото: YouTube @panfartuh

Розкачуємо листкове тісто. З однієї сторони робимо надрізи близько 7-10 см. Мають вийти невеликі смужки. Збиваємо яйце, додаємо нарізаної петрушки, чавимо зубок часнику.

Листкове тісто. Фото: YouTube @panfartuh

Перемішуємо і розподіляємо по основі тіста. Зверху рівним не грубим шаром викладаємо картоплю. Нарізаємо вареної ковбаси і посипаємо зверху на пюре.

Пюре та сир. Фото: YouTube @panfartuh

Натерти сир (моцарела, сир сулугуні або твердий сир) і додати на картопля з ковбасою. Робимо рулет та нарізаємо на шматочки.

Рулет з начинкою. Фото: YouTube @panfartuh

Змастити яйцем та випікати протягом 30 хвилин при 180 ºС.

Слойки з картоплею та ковбасою. Фото: YouTube @panfartuh

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