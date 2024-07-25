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Дуже смачні слойки з картоплею та ковбасою до сніданку

25 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ситні слойки з ковбасою та картоплею на сніданок — покроковий рецепт приготування
Слойки з картоплею та ковбасою. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо полюбляєте слойки з листкового тіста і не боїтеся готувати щось нове для себе — то цей рецепт саме для вас. Процес приготування не забирає багато часу і зусиль. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • картопля 400 г;
  • вершкове масло 30 г;
  • вершки 100 мл;
  • яйце 1 шт;
  • кілька гілочок петрушки;
  • зубок часнику;
  • варена ковбаса 150 г;
  • сир (моцарела, сулугуні або твердий) 100 г.

Спосіб приготування 

Варимо картоплю. Коли буде готова, додаємо вершкове масло та вершки, зробити пюре.

приготування сніданку з листкового тіста
Варена ковбаса. Фото: YouTube @panfartuh

Розкачуємо листкове тісто. З однієї сторони робимо надрізи близько 7-10 см. Мають вийти невеликі смужки. Збиваємо яйце, додаємо нарізаної петрушки, чавимо зубок часнику. 

слойки з картоплею та ковбасою рецепт
Листкове тісто. Фото: YouTube @panfartuh

Перемішуємо і розподіляємо по основі тіста. Зверху рівним не грубим шаром викладаємо картоплю. Нарізаємо вареної ковбаси і посипаємо зверху на пюре.

слойки з картоплею та ковбасою на сніданок рецепт
Пюре та сир. Фото: YouTube @panfartuh

Натерти сир (моцарела, сир сулугуні або твердий сир) і додати на картопля з ковбасою. Робимо рулет та нарізаємо на шматочки. 

простий рецепт слойок з картоплею та ковбасою
Рулет з начинкою. Фото: YouTube @panfartuh

Змастити яйцем та випікати протягом 30 хвилин при 180 ºС. 

слойки з картоплею та ковбасою рецепт на сніданок
Слойки з картоплею та ковбасою. Фото: YouTube @panfartuh

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