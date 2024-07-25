Ситні слойки з ковбасою та картоплею на сніданок — покроковий рецепт приготування

Дуже смачні слойки з картоплею та ковбасою до сніданку
Якщо полюбляєте слойки з листкового тіста і не боїтеся готувати щось нове для себе — то цей рецепт саме для вас. Процес приготування не забирає багато часу і зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 400 г;
- вершкове масло 30 г;
- вершки 100 мл;
- яйце 1 шт;
- кілька гілочок петрушки;
- зубок часнику;
- варена ковбаса 150 г;
- сир (моцарела, сулугуні або твердий) 100 г.
Спосіб приготування
Варимо картоплю. Коли буде готова, додаємо вершкове масло та вершки, зробити пюре.
Розкачуємо листкове тісто. З однієї сторони робимо надрізи близько 7-10 см. Мають вийти невеликі смужки. Збиваємо яйце, додаємо нарізаної петрушки, чавимо зубок часнику.
Перемішуємо і розподіляємо по основі тіста. Зверху рівним не грубим шаром викладаємо картоплю. Нарізаємо вареної ковбаси і посипаємо зверху на пюре.
Натерти сир (моцарела, сир сулугуні або твердий сир) і додати на картопля з ковбасою. Робимо рулет та нарізаємо на шматочки.
Змастити яйцем та випікати протягом 30 хвилин при 180 ºС.
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