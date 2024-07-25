Сытные слойки с колбасой и картофелем на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Очень вкусные слойки с картофелем и колбасой к завтраку
Если любите слойки из слоеного теста и не боитесь готовить что-нибудь новое для себя — то этот рецепт именно для вас. Процесс приготовления не занимает много времени и усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 400 г;
- сливочное масло 30 г;
- сливки 100 мл;
- яйцо 1 шт;
- несколько веточек петрушки;
- зубок чеснока;
- вареная колбаса 150 г;
- сыр (моцарелла, сулугуни или твердый) 100 г.
Способ приготовления
Варим картофель. Когда картошка будет готова, добавляем сливочное масло и сливки, сделать пюре.
Раскатываем слоеное тесто. С одной стороны делаем надрезы около 7-10 см. Должны получиться небольшие полоски. Взбиваем яйцо, добавляем нарезанную петрушку, давим зубок чеснока.
Перемешиваем и распределяем на основе теста. Сверху ровным не грубым слоем выкладываем картофель. Нарезаем вареную колбасу и посыпаем сверху на пюре.
Натереть сыр (моцарелла, сыр сулугуни или сыр) и добавить на картофель с колбасой. Делаем рулет и нарезаем на кусочки.
Смазать яйцом и выпекать 30 минут при 180 ºС.
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