Сытные слойки с колбасой и картофелем на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Слойки с картофелем и колбасой. Фото: YouTube @panfartuh

Если любите слойки из слоеного теста и не боитесь готовить что-нибудь новое для себя — то этот рецепт именно для вас. Процесс приготовления не занимает много времени и усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель 400 г;

сливочное масло 30 г;

сливки 100 мл;

яйцо 1 шт;

несколько веточек петрушки;

зубок чеснока;

вареная колбаса 150 г;

сыр (моцарелла, сулугуни или твердый) 100 г.

Способ приготовления

Варим картофель. Когда картошка будет готова, добавляем сливочное масло и сливки, сделать пюре.

Вареная колбаса. Фото: YouTube @panfartuh

Раскатываем слоеное тесто. С одной стороны делаем надрезы около 7-10 см. Должны получиться небольшие полоски. Взбиваем яйцо, добавляем нарезанную петрушку, давим зубок чеснока.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @panfartuh

Перемешиваем и распределяем на основе теста. Сверху ровным не грубым слоем выкладываем картофель. Нарезаем вареную колбасу и посыпаем сверху на пюре.

Пюре и творог. Фото: YouTube @panfartuh

Натереть сыр (моцарелла, сыр сулугуни или сыр) и добавить на картофель с колбасой. Делаем рулет и нарезаем на кусочки.

Рулет с начинкой. Фото: YouTube @panfartuh

Смазать яйцом и выпекать 30 минут при 180 ºС.

Слойки с картофелем и колбасой. Фото: YouTube @panfartuh

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