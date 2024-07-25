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Очень вкусные слойки с картофелем и колбасой к завтраку

25 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сытные слойки с колбасой и картофелем на завтрак – пошаговый рецепт приготовления
Слойки с картофелем и колбасой. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если любите слойки из слоеного теста и не боитесь готовить что-нибудь новое для себя — то этот рецепт именно для вас. Процесс приготовления не занимает много времени и усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель 400 г;
  • сливочное масло 30 г;
  • сливки 100 мл;
  • яйцо 1 шт;
  • несколько веточек петрушки;
  • зубок чеснока;
  • вареная колбаса 150 г;
  • сыр (моцарелла, сулугуни или твердый) 100 г.

Способ приготовления

Варим картофель. Когда картошка будет готова, добавляем сливочное масло и сливки, сделать пюре.

приготовление завтрака из слоеного теста
Вареная колбаса. Фото: YouTube @panfartuh

Раскатываем слоеное тесто. С одной стороны делаем надрезы около 7-10 см. Должны получиться небольшие полоски. Взбиваем яйцо, добавляем нарезанную петрушку, давим зубок чеснока.

слойки с картофелем и колбасой рецепт
Слоеное тесто. Фото: YouTube @panfartuh

Перемешиваем и распределяем на основе теста. Сверху ровным не грубым слоем выкладываем картофель. Нарезаем вареную колбасу и посыпаем сверху на пюре.

слойки с картофелем и колбасой на завтрак рецепт
Пюре и творог. Фото: YouTube @panfartuh

Натереть сыр (моцарелла, сыр сулугуни или сыр) и добавить на картофель с колбасой. Делаем рулет и нарезаем на кусочки.

простой рецепт слоек с картофелем и колбасой
Рулет с начинкой. Фото: YouTube @panfartuh

Смазать яйцом и выпекать 30 минут при 180 ºС.

слойки с картофелем и колбасой рецепт на завтрак
Слойки с картофелем и колбасой. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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