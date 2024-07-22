Яблучні деруни на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування

Яблучні деруни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Неймовірно простий рецепт зі смачним результатом. Всього 10 хвилин і ароматні яблучні деруни вже будуть у вас на столі поруч з чашкою чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

яблука 3 шт;

яйця 2 шт;

цукор 2 ст.л;

мелена кориця 1 ч.л;

мускатний горіх 0,5 ч.л;

ваніль 10 г (пакетик);

борошно 3 ст.л;

вершкове масло або рослинна олія для обсмаження.

Спосіб приготування

З яблук зняти шкірку. Натерти на середній тертці. Додати 2 яйця.

Натерте яблуко. Фото: YouTube @twinskitchen76

Потім додати 2 ст.л. цукру, 1 ч.л. меленой кориці, 0,5 ч.л. мускатного горіха, 10 г ванілі, 3 ст.л. борошна. Добре перемішати.

Приготування дерунів. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковорідку змастити вершковим маслом. Ложкою викладаємо яблучну масу на сковорідку. Обсмажити з обох сторін на середньому вогні до красивого золотистого кольору.

Приготування яблучних дерунів. Фото: YouTube @twinskitchen76

Яблучні деруни можна подавати з рідким медом або сметаною.

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