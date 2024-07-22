Яблучні деруни на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування

Дуже смачні та ароматні яблучні деруни на сніданок за 10 хвилин
Неймовірно простий рецепт зі смачним результатом. Всього 10 хвилин і ароматні яблучні деруни вже будуть у вас на столі поруч з чашкою чаю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- яблука 3 шт;
- яйця 2 шт;
- цукор 2 ст.л;
- мелена кориця 1 ч.л;
- мускатний горіх 0,5 ч.л;
- ваніль 10 г (пакетик);
- борошно 3 ст.л;
- вершкове масло або рослинна олія для обсмаження.
Спосіб приготування
З яблук зняти шкірку. Натерти на середній тертці. Додати 2 яйця.
Потім додати 2 ст.л. цукру, 1 ч.л. меленой кориці, 0,5 ч.л. мускатного горіха, 10 г ванілі, 3 ст.л. борошна. Добре перемішати.
Сковорідку змастити вершковим маслом. Ложкою викладаємо яблучну масу на сковорідку. Обсмажити з обох сторін на середньому вогні до красивого золотистого кольору.
Яблучні деруни можна подавати з рідким медом або сметаною.
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