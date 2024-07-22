Яблочные драники на завтрак за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления

Яблочные драники. Фото: YouTube @twinskitchen76

Невероятно простой рецепт со вкусным результатом. Всего 10 минут и ароматные яблочные драники уже будут у вас на столе рядом с чашкой чая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen

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Вам понадобится:

яблоки 3 шт;

яйца 2 шт;

сахар 2 ст.л;

молотая корица 1 ч.л;

мускатный орех 0,5 ч.л;

ваниль 10 г (пакетик);

мука 3 ст.л;

сливочное или растительное масло для обжарки.

Способ приготовления

С яблок снять кожуру. Натереть на средней терке. Добавить 2 яйца.

Натертое яблоко. Фото: YouTube @twinskitchen76

Затем добавить 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. меленой корицы, 0,5 ч.л. мускатного ореха, 10 г ванили, 3 ст.л. муки. Хорошо перемешать.

Приготовление дерунов. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковороду смазать сливочным маслом. Ложкой выкладываем яблочную массу на сковородку. Обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Приготовление яблочных дерунов. Фото: YouTube @twinskitchen76

Яблочные драники можно подавать с жидким медом или сметаной.

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