Яблочные драники на завтрак за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления

Очень вкусные и ароматные яблочные деруны на завтрак за 10 минут
Невероятно простой рецепт со вкусным результатом. Всего 10 минут и ароматные яблочные драники уже будут у вас на столе рядом с чашкой чая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen
Вам понадобится:
- яблоки 3 шт;
- яйца 2 шт;
- сахар 2 ст.л;
- молотая корица 1 ч.л;
- мускатный орех 0,5 ч.л;
- ваниль 10 г (пакетик);
- мука 3 ст.л;
- сливочное или растительное масло для обжарки.
Способ приготовления
С яблок снять кожуру. Натереть на средней терке. Добавить 2 яйца.
Затем добавить 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. меленой корицы, 0,5 ч.л. мускатного ореха, 10 г ванили, 3 ст.л. муки. Хорошо перемешать.
Сковороду смазать сливочным маслом. Ложкой выкладываем яблочную массу на сковородку. Обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.
Яблочные драники можно подавать с жидким медом или сметаной.
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