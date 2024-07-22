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Очень вкусные и ароматные яблочные деруны на завтрак за 10 минут

22 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Яблочные драники на завтрак за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления
Яблочные драники. Фото: YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Невероятно простой рецепт со вкусным результатом. Всего 10 минут и ароматные яблочные драники уже будут у вас на столе рядом с чашкой чая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen 

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Вам понадобится:

  • яблоки 3 шт;
  • яйца 2 шт;
  • сахар 2 ст.л;
  • молотая корица 1 ч.л;
  • мускатный орех 0,5 ч.л;
  • ваниль 10 г (пакетик);
  • мука 3 ст.л;
  • сливочное или растительное масло для обжарки.

Способ приготовления

С яблок снять кожуру. Натереть на средней терке. Добавить 2 яйца.

рецепт яблочных дерунов
Натертое яблоко. Фото: YouTube @twinskitchen76

Затем добавить 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. меленой корицы, 0,5 ч.л. мускатного ореха, 10 г ванили, 3 ст.л. муки. Хорошо перемешать.

рецепт вкусных яблочных дерунов
Приготовление дерунов. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковороду смазать сливочным маслом. Ложкой выкладываем яблочную массу на сковородку. Обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.

простой рецепт яблочных дерунов
Приготовление яблочных дерунов. Фото: YouTube @twinskitchen76

Яблочные драники можно подавать с жидким медом или сметаной.

Ниже мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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