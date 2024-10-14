Дуже смачні та прості гарячі бутерброди на сніданок – покроковий рецепт

Бутерброди на сніданок. Фото: Скріншот YouTube @CulinaryRecipes

Хочете почати ранок смачно та ситно? Ці гарячі бутерброди — ідеальний вибір для сніданку. Простий рецепт, який подарує апетитний початок дня та заряд енергії на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Culinary Recipes.

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Вам знадобиться:

твердий сир 150–200 г;

солоні огірки 3 шт.;

ковбаса 300 г;

сіль за смаком;

чорний мелений перець за смаком;

майонез;

кріп (будь-яка зелень).

Спосіб приготування

Натерти твердий сир, нарізати огірки мариновані і додати до сиру.

Солоні огірки та сир. Фото: Скріншот YouTube @CulinaryRecipes

Дрібно нарізати ковбасу салямі, додати кріп, майонез та сіль. Все перемішати.

Начинка для бутербродів. Фото: Скріншот YouTube @CulinaryRecipes

Викладаємо начинку на хліб, запікати при 200 ºС протягом 15 хвилин.

Гарячі бутерброди. Фото: Скріншот YouTube @CulinaryRecipes

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