Дуже смачні та прості гарячі бутерброди на сніданок – покроковий рецепт

Дуже смачні та прості у приготуванні гарячі бутерброди на сніданок за 20 хвилин
Хочете почати ранок смачно та ситно? Ці гарячі бутерброди — ідеальний вибір для сніданку. Простий рецепт, який подарує апетитний початок дня та заряд енергії на весь день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Culinary Recipes.
Вам знадобиться:
- твердий сир 150–200 г;
- солоні огірки 3 шт.;
- ковбаса 300 г;
- сіль за смаком;
- чорний мелений перець за смаком;
- майонез;
- кріп (будь-яка зелень).
Спосіб приготування
Натерти твердий сир, нарізати огірки мариновані і додати до сиру.
Дрібно нарізати ковбасу салямі, додати кріп, майонез та сіль. Все перемішати.
Викладаємо начинку на хліб, запікати при 200 ºС протягом 15 хвилин.
Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.
Також зверніть увагу на смачну та швидку перекуску з батону та консерви за хвилину.
Ще ми писали про кабачкову намазку — рецепт страви з кабачків за копійки, про яку ви точно не знали.
Або приготуйте намазку з баклажанів до смаку, як гриби, ідеальна закуска.
Читайте Новини.LIVE!