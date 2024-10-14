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Очень вкусные и простые в приготовлении горячие бутерброды на завтрак за 20 минут

14 октября 2024 06:18
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Очень вкусные и простые горячие бутерброды на завтрак — пошаговый рецепт
Бутерброды на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите начать утро вкусно и сытно? Эти горячие бутерброды — идеальный выбор для завтрака. Простой рецепт, который подарит аппетитное начало дня и заряд энергии на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Culinary Recipes

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Вам понадобится: 

  • твердый сыр 150-200 г;
  • соленые огурцы 3 шт;
  • колбаса 300 г;
  • соль по вкусу;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • майонез;
  • укроп (любая зелень). 

Способ приготовления 

Натереть твердый сыр, нарезать маринованные огурцы и добавить к сыру. 

рецепт горячих бутербродов
Соленые огурцы и сыр. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

Мелко нарезать колбасу салями, добавить укроп, майонез и соль. Все перемешать. 

как приготовить горячие бутерброды
Начинка для бутербродов. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

Выкладываем начинку на хлеб, запекать при 200 ºС на протяжении 15 минут. 

рецепт горячих бутербродов на завтрак
Горячие бутерброды. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

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