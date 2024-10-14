Очень вкусные и простые горячие бутерброды на завтрак — пошаговый рецепт

Бутерброды на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

Хотите начать утро вкусно и сытно? Эти горячие бутерброды — идеальный выбор для завтрака. Простой рецепт, который подарит аппетитное начало дня и заряд энергии на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Culinary Recipes.

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Вам понадобится:

твердый сыр 150-200 г;

соленые огурцы 3 шт;

колбаса 300 г;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

майонез;

укроп (любая зелень).

Способ приготовления

Натереть твердый сыр, нарезать маринованные огурцы и добавить к сыру.

Соленые огурцы и сыр. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

Мелко нарезать колбасу салями, добавить укроп, майонез и соль. Все перемешать.

Начинка для бутербродов. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

Выкладываем начинку на хлеб, запекать при 200 ºС на протяжении 15 минут.

Горячие бутерброды. Фото: Скриншот YouTube @CulinaryRecipes

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