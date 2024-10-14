Очень вкусные и простые горячие бутерброды на завтрак — пошаговый рецепт

Очень вкусные и простые в приготовлении горячие бутерброды на завтрак за 20 минут
Хотите начать утро вкусно и сытно? Эти горячие бутерброды — идеальный выбор для завтрака. Простой рецепт, который подарит аппетитное начало дня и заряд энергии на весь день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Culinary Recipes.
Вам понадобится:
- твердый сыр 150-200 г;
- соленые огурцы 3 шт;
- колбаса 300 г;
- соль по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- майонез;
- укроп (любая зелень).
Способ приготовления
Натереть твердый сыр, нарезать маринованные огурцы и добавить к сыру.
Мелко нарезать колбасу салями, добавить укроп, майонез и соль. Все перемешать.
Выкладываем начинку на хлеб, запекать при 200 ºС на протяжении 15 минут.
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