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Дуже смачні тако з лавашу та фаршу на сковороді за 12 хвилин

30 травня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати тако з фаршем за 12 хвилин - покроковий рецепт з фото та відео.
Тако з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна страва з лаваша та фаршу на сковороді. Якщо ви думаєте, що можна приготувати з лаваша та фаршу швидко та смачно, то цей рецепт саме те, що потрібно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш 4 шт;
  • курячий фарш 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • листя салату;
  • сир 8 пластин;
  • синя цибуля 1/4 шт;
  • кетчуп 4 ст.
  • майонез 4 ст.
  • сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати фарш та нарізати цибулю. Також потрібно підготувати лаваш, вирізати його під форму сковороди.

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Цибуля та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До фаршу додати цибулю, сіль та спеції. Все ретельно перемішати. Розділити на чотири частини.

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М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Одну частину фаршу викладаємо на лаваш. Викладаємо на сковороду.

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Приготування тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу змішаємо майонез та кетчуп. Коли фарш засмажиться, акуратно перевернути. Змастити соусом, зверху кладемо дві скибочки сиру. Наприкінці викладаємо листя салату чи інші овочі до смаку.

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Приготування тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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