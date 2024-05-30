Як приготувати тако з фаршем за 12 хвилин - покроковий рецепт з фото та відео.

Дуже смачні тако з лавашу та фаршу на сковороді за 12 хвилин
Дуже смачна страва з лаваша та фаршу на сковороді. Якщо ви думаєте, що можна приготувати з лаваша та фаршу швидко та смачно, то цей рецепт саме те, що потрібно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш 4 шт;
- курячий фарш 500 г;
- цибуля 1 шт;
- листя салату;
- сир 8 пластин;
- синя цибуля 1/4 шт;
- кетчуп 4 ст.
- майонез 4 ст.
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно підготувати фарш та нарізати цибулю. Також потрібно підготувати лаваш, вирізати його під форму сковороди.
До фаршу додати цибулю, сіль та спеції. Все ретельно перемішати. Розділити на чотири частини.
Одну частину фаршу викладаємо на лаваш. Викладаємо на сковороду.
Для соусу змішаємо майонез та кетчуп. Коли фарш засмажиться, акуратно перевернути. Змастити соусом, зверху кладемо дві скибочки сиру. Наприкінці викладаємо листя салату чи інші овочі до смаку.
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