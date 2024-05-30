Як приготувати тако з фаршем за 12 хвилин - покроковий рецепт з фото та відео.

Тако з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна страва з лаваша та фаршу на сковороді. Якщо ви думаєте, що можна приготувати з лаваша та фаршу швидко та смачно, то цей рецепт саме те, що потрібно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш 4 шт;

курячий фарш 500 г;

цибуля 1 шт;

листя салату;

сир 8 пластин;

синя цибуля 1/4 шт;

кетчуп 4 ст.

майонез 4 ст.

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати фарш та нарізати цибулю. Також потрібно підготувати лаваш, вирізати його під форму сковороди.

Цибуля та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До фаршу додати цибулю, сіль та спеції. Все ретельно перемішати. Розділити на чотири частини.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Одну частину фаршу викладаємо на лаваш. Викладаємо на сковороду.

Приготування тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу змішаємо майонез та кетчуп. Коли фарш засмажиться, акуратно перевернути. Змастити соусом, зверху кладемо дві скибочки сиру. Наприкінці викладаємо листя салату чи інші овочі до смаку.

Приготування тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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