Как приготовить тако с фаршем за 12 минут — пошаговый рецепт с фото и видео.

Очень вкусные тако из лаваша и фарша на сковороде за 12 минут
Очень вкусное блюдо из лаваша и фарша на сковороде. Если вы думаете, что можно приготовить из лаваша и фарша быстро и вкусно, то этот рецепт именно то, что нужно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш 4 шт;
- куриный фарш 500 г;
- лук 1 шт;
- листья салата;
- сыр 8 пластинок;
- синий лук 1/4 шт;
- кетчуп 4 ст.л;
- майонез 4 ст.л;
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо подготовить фарш и нарезать лук. Также необходимо подготовить лаваш, вырезать его под форму сковороды.
К фаршу добавить лук, соль и специи. Все тщательно перемешать. Разделить на четыре части.
Одну часть фарша выкладываем на лаваш. Выкладываем на сковороду.
Для соуса смешаем майонез и кетчуп. Когда фарш поджарится, аккуратно перевернуть. Смазать соусом, сверху кладем два ломтика сыра. В конце выкладываем листья салата или другие овощи по вкусу.
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