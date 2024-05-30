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Очень вкусные тако из лаваша и фарша на сковороде за 12 минут

30 мая 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить тако с фаршем за 12 минут — пошаговый рецепт с фото и видео.
Тако из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное блюдо из лаваша и фарша на сковороде. Если вы думаете, что можно приготовить из лаваша и фарша быстро и вкусно, то этот рецепт именно то, что нужно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш 4 шт;
  • куриный фарш 500 г;
  • лук 1 шт;
  • листья салата;
  • сыр 8 пластинок;
  • синий лук 1/4 шт;
  • кетчуп 4 ст.л;
  • майонез 4 ст.л;
  • соль, черный молотый перец по вкусу. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо подготовить фарш и нарезать лук. Также необходимо подготовить лаваш, вырезать его под форму сковороды. 

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Лук и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К фаршу добавить лук, соль и специи. Все тщательно перемешать. Разделить на четыре части. 

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Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Одну часть фарша выкладываем на лаваш. Выкладываем на сковороду.

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Приготовление тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса смешаем майонез и кетчуп. Когда фарш поджарится, аккуратно перевернуть. Смазать соусом, сверху кладем два ломтика сыра. В конце выкладываем листья салата или другие овощи по вкусу. 

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Приготовление тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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