Как приготовить тако с фаршем за 12 минут — пошаговый рецепт с фото и видео.

Тако из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусное блюдо из лаваша и фарша на сковороде. Если вы думаете, что можно приготовить из лаваша и фарша быстро и вкусно, то этот рецепт именно то, что нужно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

лаваш 4 шт;

куриный фарш 500 г;

лук 1 шт;

листья салата;

сыр 8 пластинок;

синий лук 1/4 шт;

кетчуп 4 ст.л;

майонез 4 ст.л;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить фарш и нарезать лук. Также необходимо подготовить лаваш, вырезать его под форму сковороды.

Лук и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К фаршу добавить лук, соль и специи. Все тщательно перемешать. Разделить на четыре части.

Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Одну часть фарша выкладываем на лаваш. Выкладываем на сковороду.

Приготовление тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса смешаем майонез и кетчуп. Когда фарш поджарится, аккуратно перевернуть. Смазать соусом, сверху кладем два ломтика сыра. В конце выкладываем листья салата или другие овощи по вкусу.

Приготовление тако. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.