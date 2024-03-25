Оригінальний салат з буряком — відео рецепт

Дуже смачний і простий салат з буряком
Дуже смачний, простий та корисний салат із буряком. Ідеальне поєднання інгредієнтів, а всі продукти доступні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- буряк варений 3 шт;
- мариновані огірки 3 шт.;
- цибуля 1 шт;
- цукор 1 год.
- сіль, чорний мелений перець;
- часник 1 зубчик;
- сметану 2 ст.л;
- гірчиця у зернах 1 ст.л.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю на тонкі четвертинки і обсмажити на олії.
Додати цукор. Цибуля почне карамелізуватися і стане ще смачнішою.
Натерти буряки на великій тертці.
Нарізати огірки мариновані. Дрібно нарізати часник.
Змішати усі інгредієнти. Додати сметану, гірчицю, сіль та чорний мелений перець за смаком.
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