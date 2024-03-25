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Дуже смачний і простий салат з буряком

25 березня 2024 13:42
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Оригінальний салат з буряком — відео рецепт
Салат із буряком. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний, простий та корисний салат із буряком. Ідеальне поєднання інгредієнтів, а всі продукти доступні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений 3 шт;
  • мариновані огірки 3 шт.;
  • цибуля 1 шт;
  • цукор 1 год.
  • сіль, чорний мелений перець;
  • часник 1 зубчик;
  • сметану 2 ст.л;
  • гірчиця у зернах 1 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю на тонкі четвертинки і обсмажити на олії.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор. Цибуля почне карамелізуватися і стане ще смачнішою.

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Варений буряк. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти буряки на великій тертці.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірки мариновані. Дрібно нарізати часник.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти. Додати сметану, гірчицю, сіль та чорний мелений перець за смаком.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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