Оригінальний салат з буряком — відео рецепт

Салат із буряком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний, простий та корисний салат із буряком. Ідеальне поєднання інгредієнтів, а всі продукти доступні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

буряк варений 3 шт;

мариновані огірки 3 шт.;

цибуля 1 шт;

цукор 1 год.

сіль, чорний мелений перець;

часник 1 зубчик;

сметану 2 ст.л;

гірчиця у зернах 1 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю на тонкі четвертинки і обсмажити на олії.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор. Цибуля почне карамелізуватися і стане ще смачнішою.

Варений буряк. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти буряки на великій тертці.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірки мариновані. Дрібно нарізати часник.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти. Додати сметану, гірчицю, сіль та чорний мелений перець за смаком.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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