Оригинальный салат со свеклой — видео рецепт

Очень вкусный и простой салат со свеклой
Очень вкусный, простой и полезный салат со свеклой. Идеальное сочетание ингредиентов, а все продукты доступные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свекла вареная 3 шт;
- маринованные огурцы 3 шт;
- лук 1 шт;
- сахар 1 ч.л;
- соль, черный молотый перец;
- чеснок 1 зубчик;
- сметана 2 ст.л;
- горчица в зернах 1 ст.л.
Способ приготовления
Нарезать лук на тонкие четвертинки и обжарить на растительном масле.
Добавить сахар. Лук начнет карамелизироваться и станет еще вкуснее.
Натереть свеклу на крупной терке.
Нарезать маринованные огурцы. Мелко нарезать чеснок.
Смешать все ингредиенты. Добавить сметану, горчицу, соль и черный молотый перец по вкусу.
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