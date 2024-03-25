Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Очень вкусный и простой салат со свеклой arrow

Очень вкусный и простой салат со свеклой

25 марта 2024 13:42
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Оригинальный салат со свеклой — видео рецепт
Салат со свеклой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный, простой и полезный салат со свеклой. Идеальное сочетание ингредиентов, а все продукты доступные. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • свекла вареная 3 шт;
  • маринованные огурцы 3 шт;
  • лук 1 шт;
  • сахар 1 ч.л;
  • соль, черный молотый перец;
  • чеснок 1 зубчик;
  • сметана 2 ст.л;
  • горчица в зернах 1 ст.л.

Способ приготовления 

Нарезать лук на тонкие четвертинки и обжарить на растительном масле.

null
Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар. Лук начнет карамелизироваться и станет еще вкуснее.

null
Вареная свекла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть свеклу на крупной терке.

null
Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать маринованные огурцы. Мелко нарезать чеснок.

null
Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты. Добавить сметану, горчицу, соль и черный молотый перец по вкусу.

null
Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

еда
рецепты
лайфхаки
салат
малосольные огурцы
свекла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ