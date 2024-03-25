Оригинальный салат со свеклой — видео рецепт

Салат со свеклой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный, простой и полезный салат со свеклой. Идеальное сочетание ингредиентов, а все продукты доступные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свекла вареная 3 шт;

маринованные огурцы 3 шт;

лук 1 шт;

сахар 1 ч.л;

соль, черный молотый перец;

чеснок 1 зубчик;

сметана 2 ст.л;

горчица в зернах 1 ст.л.

Способ приготовления

Нарезать лук на тонкие четвертинки и обжарить на растительном масле.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар. Лук начнет карамелизироваться и станет еще вкуснее.

Вареная свекла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть свеклу на крупной терке.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать маринованные огурцы. Мелко нарезать чеснок.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты. Добавить сметану, горчицу, соль и черный молотый перец по вкусу.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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