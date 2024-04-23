Як приготувати пиріг із листкового тіста – рецепт за 10 хвилин

Дуже смачний пиріг із листкового тіста за 10 хвилин
За цим рецептом виходить дуже смачний і простий пиріг із листкового тіста. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- листкове дріжджове тісто 500 г;
- бекон або ковбаса 200 г;
- сир 150 г;
- томатний соус 100-150 г;
- яєчний жовток 1 шт.;
- молоко 1 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати шматочки бекону чи ковбаси.
Потім беремо готове листкове дріжджове тісто і змащуємо кетчупом, зверху викладаємо шматочки бекону.
Зверху посипаємо тертим сиром. У начинку можна додати за бажанням зелень або інші інгредієнти.
Загортаємо тісто в рулет і нарізаємо на шматочки.
Шматочки нарізаного рулету викладаємо у форму для запікання та змащуємо жовтком із молоком.
Запікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин.
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