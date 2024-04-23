Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Дуже смачний пиріг із листкового тіста за 10 хвилин arrow

Дуже смачний пиріг із листкового тіста за 10 хвилин

23 квітня 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг із листкового тіста – рецепт за 10 хвилин
Пиріг із листкового тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить дуже смачний і простий пиріг із листкового тіста. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • листкове дріжджове тісто 500 г;
  • бекон або ковбаса 200 г;
  • сир 150 г;
  • томатний соус 100-150 г;
  • яєчний жовток 1 шт.;
  • молоко 1 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати шматочки бекону чи ковбаси.

null
Шматочки бекону. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім беремо готове листкове дріжджове тісто і змащуємо кетчупом, зверху викладаємо шматочки бекону.

null
Соус та бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху посипаємо тертим сиром. У начинку можна додати за бажанням зелень або інші інгредієнти.

null
Бекон та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Загортаємо тісто в рулет і нарізаємо на шматочки.

null
Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шматочки нарізаного рулету викладаємо у форму для запікання та змащуємо жовтком із молоком.

null
Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин.

null
Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин.

рецепти
лайфхаки
пиріг
випічка
тісто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри