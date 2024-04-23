Як приготувати пиріг із листкового тіста – рецепт за 10 хвилин

Пиріг із листкового тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом виходить дуже смачний і простий пиріг із листкового тіста. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

листкове дріжджове тісто 500 г;

бекон або ковбаса 200 г;

сир 150 г;

томатний соус 100-150 г;

яєчний жовток 1 шт.;

молоко 1 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати шматочки бекону чи ковбаси.

Шматочки бекону. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім беремо готове листкове дріжджове тісто і змащуємо кетчупом, зверху викладаємо шматочки бекону.

Соус та бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху посипаємо тертим сиром. У начинку можна додати за бажанням зелень або інші інгредієнти.

Бекон та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Загортаємо тісто в рулет і нарізаємо на шматочки.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шматочки нарізаного рулету викладаємо у форму для запікання та змащуємо жовтком із молоком.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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