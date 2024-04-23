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Очень вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут

23 апреля 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог из слоеного теста — рецепт за 10 минут
Пирог из слоеного теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается очень вкусный и простой пирог из слоеного теста. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • слоеное дрожжевое тесто 500 г;
  • бекон или колбаса 200 г;
  • сыр 150 г;
  • томатный соус  100-150 г;
  • яичный желток 1 шт;
  • молоко 1 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать кусочки бекона или колбасы. 

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Кусочки бекона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем берем готовое слоеное дрожжевое тесто и смазываем кетчупом, сверху выкладываем кусочки бекона. 

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Соус и бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху посыпаем тертым сыром. В начинку можно добавить по желанию зелень или другие ингредиенты. 

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Бекон и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заворачиваем тесто в рулет и нарезаем на кусочки. 

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кусочки нарезанного рулета выкладываем в форму для запекания и смазываем желтком с молоком. 

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 180 ºС на протяжении 40-45 минут. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

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пирог
выпечка
тесто

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