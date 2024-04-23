Как приготовить пирог из слоеного теста — рецепт за 10 минут

Очень вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут
По этому рецепту получается очень вкусный и простой пирог из слоеного теста. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- слоеное дрожжевое тесто 500 г;
- бекон или колбаса 200 г;
- сыр 150 г;
- томатный соус 100-150 г;
- яичный желток 1 шт;
- молоко 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать кусочки бекона или колбасы.
Затем берем готовое слоеное дрожжевое тесто и смазываем кетчупом, сверху выкладываем кусочки бекона.
Сверху посыпаем тертым сыром. В начинку можно добавить по желанию зелень или другие ингредиенты.
Заворачиваем тесто в рулет и нарезаем на кусочки.
Кусочки нарезанного рулета выкладываем в форму для запекания и смазываем желтком с молоком.
Запекать при 180 ºС на протяжении 40-45 минут.
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