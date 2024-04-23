Как приготовить пирог из слоеного теста — рецепт за 10 минут

Пирог из слоеного теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этому рецепту получается очень вкусный и простой пирог из слоеного теста. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

слоеное дрожжевое тесто 500 г;

бекон или колбаса 200 г;

сыр 150 г;

томатный соус 100-150 г;

яичный желток 1 шт;

молоко 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать кусочки бекона или колбасы.

Кусочки бекона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем берем готовое слоеное дрожжевое тесто и смазываем кетчупом, сверху выкладываем кусочки бекона.

Соус и бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху посыпаем тертым сыром. В начинку можно добавить по желанию зелень или другие ингредиенты.

Бекон и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заворачиваем тесто в рулет и нарезаем на кусочки.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кусочки нарезанного рулета выкладываем в форму для запекания и смазываем желтком с молоком.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 180 ºС на протяжении 40-45 минут.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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