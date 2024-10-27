Дуже смачний салат "Америка" — бюджетний рецепт, який варто спробувати

Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Америка" — це смачна та бюджетна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Ідеальний вибір для швидкої вечері або обіду з простих інгредієнтів, які точно знайдуться на вашій кухні.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

відварна яловичина 200 г;

мариновані огірки 2 шт.;

відварна морква 2 шт.;

чорнослив 50 г;

волоські горіхи 30 г;

майонез.

Спосіб приготування

Відварену яловичину нарізати кубиками, викласти на тарілку та полити майонезом.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки також нарізати кубиками, викласти зверху та знову полити майонезом. Після цього нарізати відварену моркву кубиками і полити майонезом.

Огірки та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Чорнослив нарізати кубиками, додати до салату та знову полити майонезом. Наприкінці посипати страву подрібненими горіхами.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про смачний салат на осінь із крабовими паличками "Оленка", який готується лише за 15 хвилин.

Ще ми розповідали про осінній салат із капусти, який має бути в арсеналі кожної господині.

Забудьте про шубу — Ектор Хіменес-Браво поділився смачним салатом з оселедцем.