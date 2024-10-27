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Дуже смачний салат "Америка" — рецепт за копійки

27 жовтня 2024 12:13
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Дуже смачний салат "Америка" — бюджетний рецепт, який варто спробувати
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Салат "Америка" — це смачна та бюджетна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Ідеальний вибір для швидкої вечері або обіду з простих інгредієнтів, які точно знайдуться на вашій кухні.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • відварна яловичина 200 г;
  • мариновані огірки 2 шт.;
  • відварна морква 2 шт.;
  • чорнослив 50 г;
  • волоські горіхи 30 г;
  • майонез. 

Спосіб приготування 

Відварену яловичину нарізати кубиками, викласти на тарілку та полити майонезом.

рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки також нарізати кубиками, викласти зверху та знову полити майонезом. Після цього нарізати відварену моркву кубиками і полити майонезом.

рецепт поживного смачного салату
Огірки та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Чорнослив нарізати кубиками, додати до салату та знову полити майонезом. Наприкінці посипати страву подрібненими горіхами.

бюджетний рецепт смачного салату
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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салат рецепти закуска м'ясо овочі

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