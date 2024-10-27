Дуже смачний салат "Америка" — бюджетний рецепт, який варто спробувати

Дуже смачний салат "Америка" — рецепт за копійки
Салат "Америка" — це смачна та бюджетна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Ідеальний вибір для швидкої вечері або обіду з простих інгредієнтів, які точно знайдуться на вашій кухні.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- відварна яловичина 200 г;
- мариновані огірки 2 шт.;
- відварна морква 2 шт.;
- чорнослив 50 г;
- волоські горіхи 30 г;
- майонез.
Спосіб приготування
Відварену яловичину нарізати кубиками, викласти на тарілку та полити майонезом.
Огірки також нарізати кубиками, викласти зверху та знову полити майонезом. Після цього нарізати відварену моркву кубиками і полити майонезом.
Чорнослив нарізати кубиками, додати до салату та знову полити майонезом. Наприкінці посипати страву подрібненими горіхами.
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