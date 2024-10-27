Очень вкусный салат "Америка" – бюджетный рецепт, который стоит попробовать

Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Америка" — это вкусное и бюджетное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Идеальный выбор для ужина или обеда из простых ингредиентов, которые точно найдутся на вашей кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

отварная говядина 200 г;

маринованные огурцы 2 шт.;

отварная морковь 2 шт.;

чернослив 50 г;

грецкие орехи 30 г;

майонез.

Способ приготовления

Отварную говядину нарезать кубиками, выложить на тарелку и полить майонезом.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы также порезать кубиками, выложить сверху и снова полить майонезом. После этого нарезать отварную морковь кубиками и полить майонезом.

Огурцы и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Чернослив нарезать кубиками, добавить в салат и снова полить майонезом. В конце посыпать блюдо измельченными орехами.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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