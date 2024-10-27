Очень вкусный салат "Америка" – бюджетный рецепт, который стоит попробовать

Очень вкусный салат "Америка" — рецепт за копейки
Салат "Америка" — это вкусное и бюджетное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Идеальный выбор для ужина или обеда из простых ингредиентов, которые точно найдутся на вашей кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- отварная говядина 200 г;
- маринованные огурцы 2 шт.;
- отварная морковь 2 шт.;
- чернослив 50 г;
- грецкие орехи 30 г;
- майонез.
Способ приготовления
Отварную говядину нарезать кубиками, выложить на тарелку и полить майонезом.
Огурцы также порезать кубиками, выложить сверху и снова полить майонезом. После этого нарезать отварную морковь кубиками и полить майонезом.
Чернослив нарезать кубиками, добавить в салат и снова полить майонезом. В конце посыпать блюдо измельченными орехами.
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