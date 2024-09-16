Дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі — покроковий рецепт

Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Приготуйте надзвичайно смачний салат на зиму з огірками в кетчупі! Простий у приготуванні, він стане чудовою закускою до будь-якої страви. Цей ароматний та пікантний рецепт неодмінно сподобається вашій родині.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

огірки 2 кг;

кетчуп 330 г;

вода 60 мл;

оцет 9% 70 мл;

олія 160 мл;

сіль 1 ст. л;

цукор 120 г;

перець чорний мелений;

часник 5 зубчиків.

Спосіб приготування

Огірки промити, відрізати кінчики і нарізати на середні брусочки. У воді розвести кетчуп і влити суміш у каструлю з товстим дном.

Нарізані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати оцет, олію, сіль та цукор, перемішати й довести до кипіння. За бажання кетчуп можна замінити на томатну пасту (2 ст. л. пасти з гіркою на 350 мл води).

Огірки та томат. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки викласти в маринад і довести до кипіння на сильному вогні. Потім накрити кришкою і варити на малому вогні 20 хвилин. Додати перець та подрібнений часник, накрити кришкою і варити ще 10 хвилин.

Огірки в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Не знімаючи каструлю з вогню, розкласти огірки по стерильним банкам і закрити стерильними кришками. Зберігати в холодильнику або при кімнатній температурі. З цієї кількості виходить 4 банки по 500 мл.

Огірки в банці. Фото: gospodynka.com.ua

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