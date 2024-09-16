Дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі — покроковий рецепт

Дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі — закривайте 50 банок, не пошкодуєте
Приготуйте надзвичайно смачний салат на зиму з огірками в кетчупі! Простий у приготуванні, він стане чудовою закускою до будь-якої страви. Цей ароматний та пікантний рецепт неодмінно сподобається вашій родині.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки 2 кг;
- кетчуп 330 г;
- вода 60 мл;
- оцет 9% 70 мл;
- олія 160 мл;
- сіль 1 ст. л;
- цукор 120 г;
- перець чорний мелений;
- часник 5 зубчиків.
Спосіб приготування
Огірки промити, відрізати кінчики і нарізати на середні брусочки. У воді розвести кетчуп і влити суміш у каструлю з товстим дном.
Додати оцет, олію, сіль та цукор, перемішати й довести до кипіння. За бажання кетчуп можна замінити на томатну пасту (2 ст. л. пасти з гіркою на 350 мл води).
Огірки викласти в маринад і довести до кипіння на сильному вогні. Потім накрити кришкою і варити на малому вогні 20 хвилин. Додати перець та подрібнений часник, накрити кришкою і варити ще 10 хвилин.
Не знімаючи каструлю з вогню, розкласти огірки по стерильним банкам і закрити стерильними кришками. Зберігати в холодильнику або при кімнатній температурі. З цієї кількості виходить 4 банки по 500 мл.
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