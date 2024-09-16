Очень вкусный салат на зиму с огурцами в кетчупе — пошаговый рецепт

Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовьте вкуснейший салат на зиму с огурцами в кетчупе! Прост в приготовлении, он станет великолепной закуской к любому блюду. Этот ароматный и пикантный рецепт обязательно понравится вашей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы 2 кг;

кетчуп 330 г;

вода 60 мл;

уксус 9% 70 мл;

масло 160 мл;

соль 1 ст.л;

сахар 120 г;

перец черный молотый;

чеснок 5 зубчиков.

Способ приготовления

Огурцы промыть, отрезать кончики и порезать на средние брусочки. В воде развести кетчуп и влить смесь в кастрюлю с толстым дном.

Нарезанные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить уксус, растительное масло, соль и сахар, перемешать и довести до кипения. При желании кетчуп можно заменить томатной пастой (2 ст. л. пасты с горкой на 350 мл воды).

Огурцы и томат. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы выложить в маринад и довести до кипения на сильном огне. Затем накрыть крышкой и варить на малом огне 20 минут. Добавить перец и измельченный чеснок, накрыть крышкой и варить еще 10 минут.

Огурцы в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Не снимая кастрюлю с огня, разложить огурцы по стерильным банкам и закрыть стерильными крышками. Хранить в холодильнике или при комнатной температуре. Из этого количества выходит 4 банка по 500 мл.

Огурцы в банке. Фото: gospodynka.com.ua

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