Очень вкусный салат на зиму с огурцами в кетчупе — пошаговый рецепт

Очень вкусный салат на зиму с огурцами в кетчупе — закрывайте 50 банок, не пожалеете
Приготовьте вкуснейший салат на зиму с огурцами в кетчупе! Прост в приготовлении, он станет великолепной закуской к любому блюду. Этот ароматный и пикантный рецепт обязательно понравится вашей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы 2 кг;
- кетчуп 330 г;
- вода 60 мл;
- уксус 9% 70 мл;
- масло 160 мл;
- соль 1 ст.л;
- сахар 120 г;
- перец черный молотый;
- чеснок 5 зубчиков.
Способ приготовления
Огурцы промыть, отрезать кончики и порезать на средние брусочки. В воде развести кетчуп и влить смесь в кастрюлю с толстым дном.
Добавить уксус, растительное масло, соль и сахар, перемешать и довести до кипения. При желании кетчуп можно заменить томатной пастой (2 ст. л. пасты с горкой на 350 мл воды).
Огурцы выложить в маринад и довести до кипения на сильном огне. Затем накрыть крышкой и варить на малом огне 20 минут. Добавить перец и измельченный чеснок, накрыть крышкой и варить еще 10 минут.
Не снимая кастрюлю с огня, разложить огурцы по стерильным банкам и закрыть стерильными крышками. Хранить в холодильнике или при комнатной температуре. Из этого количества выходит 4 банка по 500 мл.
Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.
Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.
Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.
Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.
Читайте Новини.LIVE!