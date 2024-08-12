Дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — покроковий рецепт приготування

Салат на зиму з помідорів та огірків. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Цей дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — справжнє літо в банці! Завдяки простому рецепту ви зможете зберегти свіжість і аромати літніх овочів на довгі місяці. Спробуйте приготувати цей салат, і він стане незамінною частиною вашого зимового меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1 кг помідорів;

1,5 кг огірків;

0,5 кг цибулі;

1 л 200 мл води;

50 г олії;

80 г оцту;

2 ст. л. солі;

2 ст. л. цукру;

лавровий лист;

чорний перець горошком.

Спосіб приготування

Помідори та огірки нарізати півкільцями. Цибулю порізати кубиками. Все змішати у великій мисці. Банки простерилізувати.

Огірки та помідори. Фото: YouTube @Olena_Volevach

На дно банки покласти один лавровий лист і 5 горошин чорного перцю. Щільно закласти овочі в банку, трохи утрамбовуючи.

Огірки та помідори. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Приготувати сироп: в каструлю додати воду, олію, оцет, сіль, цукор, все змішати, закип'ятити і залити гарячим сиропом овочі до верху.

Стерилазація банок. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Прикрити банки кришками. На дно каструлі викласти сіно або рушник, влити до половини каструлі воду, нагріти її і поставити банки, довести воду до кипіння і стерилізувати салат 20 хвилин. Через 20 хвилин закатати кришки.

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