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Дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — літо в банці

12 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — покроковий рецепт приготування
Салат на зиму з помідорів та огірків. Фото: YouTube @Olena_Volevach
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — справжнє літо в банці! Завдяки простому рецепту ви зможете зберегти свіжість і аромати літніх овочів на довгі місяці. Спробуйте приготувати цей салат, і він стане незамінною частиною вашого зимового меню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг помідорів;
  • 1,5 кг огірків;
  • 0,5 кг цибулі;
  • 1 л 200 мл води;
  • 50 г олії;
  • 80 г оцту; 
  • 2 ст. л. солі;
  • 2 ст. л. цукру;
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошком. 

Спосіб приготування 

Помідори та огірки нарізати півкільцями. Цибулю порізати кубиками. Все змішати у великій мисці. Банки простерилізувати. 

рецепт салату на зиму
Огірки та помідори. Фото: YouTube @Olena_Volevach

На дно банки покласти один лавровий лист і 5 горошин чорного перцю. Щільно закласти овочі в банку, трохи утрамбовуючи. 

салат на зиму з огірків та помідорів
Огірки та помідори. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Приготувати сироп: в каструлю додати воду, олію, оцет, сіль, цукор, все змішати, закип'ятити і залити гарячим сиропом овочі до верху. 

рецепт салату на зиму
Стерилазація банок. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Прикрити банки кришками. На дно каструлі викласти сіно або рушник, влити до половини каструлі воду, нагріти її і поставити банки, довести воду до кипіння і стерилізувати салат 20 хвилин. Через 20 хвилин закатати кришки.

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