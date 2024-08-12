Дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — покроковий рецепт приготування

Дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — літо в банці
Цей дуже смачний салат на зиму з помідорів та огірків — справжнє літо в банці! Завдяки простому рецепту ви зможете зберегти свіжість і аромати літніх овочів на довгі місяці. Спробуйте приготувати цей салат, і він стане незамінною частиною вашого зимового меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 1 кг помідорів;
- 1,5 кг огірків;
- 0,5 кг цибулі;
- 1 л 200 мл води;
- 50 г олії;
- 80 г оцту;
- 2 ст. л. солі;
- 2 ст. л. цукру;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком.
Спосіб приготування
Помідори та огірки нарізати півкільцями. Цибулю порізати кубиками. Все змішати у великій мисці. Банки простерилізувати.
На дно банки покласти один лавровий лист і 5 горошин чорного перцю. Щільно закласти овочі в банку, трохи утрамбовуючи.
Приготувати сироп: в каструлю додати воду, олію, оцет, сіль, цукор, все змішати, закип'ятити і залити гарячим сиропом овочі до верху.
Прикрити банки кришками. На дно каструлі викласти сіно або рушник, влити до половини каструлі воду, нагріти її і поставити банки, довести воду до кипіння і стерилізувати салат 20 хвилин. Через 20 хвилин закатати кришки.
Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак як аджика — всі чоловіки оцінять.
Ще рекомендуємо ознайомитись з рецептом кабачків по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в родині.
Читайте Новини.LIVE!