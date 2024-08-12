Очень вкусный салат на зиму из помидоров и огурцов – пошаговый рецепт приготовления

Очень вкусный салат на зиму из помидоров и огурцов — лето в банке
Этот вкуснейший салат на зиму из помидоров и огурцов — настоящее лето в банке! Благодаря простому рецепту вы сможете сохранить свежесть и ароматы летних овощей на долгие месяцы. Попытайтесь приготовить этот салат, и он станет незаменимой частью вашего зимнего меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдиня.
Вам понадобится:
- 1 кг помидоров;
- 1,5 кг огурцов;
- 0,5 кг лука;
- 1 л 200 мл воды;
- 50 г растительного масла;
- 80 г уксуса;
- 2 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- лавровый лист;
- черный перец горошком.
Способ приготовления
Помидоры и огурцы порезать полукольцами. Лук порезать кубиками. Все смешать в большой миске. Банки простерилизовать.
На дно банки положить один лавровый лист и пять горошин черного перца. Плотно заложить овощи в банке, немного утрамбовывая.
Приготовить сироп: в кастрюлю добавить воду, растительное масло, уксус, соль, сахар, все смешать, вскипятить и залить горячим сиропом овощи доверху.
Прикрыть банки крышками. На дно кастрюли выложить сено или полотенце, влить до половины кастрюли воду, нагреть ее и поставить банки, довести воду до кипения и стерилизовать салат 20 минут. Через 20 минут закатайте крышки.
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