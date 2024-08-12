Очень вкусный салат на зиму из помидоров и огурцов – пошаговый рецепт приготовления

Салат на зиму с помидорами и огурцами. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Этот вкуснейший салат на зиму из помидоров и огурцов — настоящее лето в банке! Благодаря простому рецепту вы сможете сохранить свежесть и ароматы летних овощей на долгие месяцы. Попытайтесь приготовить этот салат, и он станет незаменимой частью вашего зимнего меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдиня.

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Вам понадобится:

1 кг помидоров;

1,5 кг огурцов;

0,5 кг лука;

1 л 200 мл воды;

50 г растительного масла;

80 г уксуса;

2 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

лавровый лист;

черный перец горошком.

Способ приготовления

Помидоры и огурцы порезать полукольцами. Лук порезать кубиками. Все смешать в большой миске. Банки простерилизовать.

Огурцы и помидоры. Фото: YouTube @Olena_Volevach

На дно банки положить один лавровый лист и пять горошин черного перца. Плотно заложить овощи в банке, немного утрамбовывая.

Огурцы и помидоры. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Приготовить сироп: в кастрюлю добавить воду, растительное масло, уксус, соль, сахар, все смешать, вскипятить и залить горячим сиропом овощи доверху.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Прикрыть банки крышками. На дно кастрюли выложить сено или полотенце, влить до половины кастрюли воду, нагреть ее и поставить банки, довести воду до кипения и стерилизовать салат 20 минут. Через 20 минут закатайте крышки.

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