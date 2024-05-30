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Дуже смачний та ароматний салат з яловичиною та болгарським перцем

30 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний салат з яловичиною та болгарським перцем — покроковий рецепт.
Салат з яловичиною та болгарським. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Варіант теплих салатів є дуже популярним у кухнях всього світу. А особливість їх у тому, що вони доречні як для холодної, так і теплої пори року. Сьогодні пропонуємо рецепт теплого салату з яловичиною. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна Сторінка ТМ Олком

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Вам знадобиться: 

  • яловичина 400 г;
  • солодкий перець 1 шт;
  • цибуля ½ шт;
  • мікс салат 1 уп;
  • соняшникова олія 50 г;
  • сік лимона ½ шт;
  • перець чилі - ½ ч.л;
  • часник 2 зуб;
  • імбир 1 ч.л;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати яловичину тонкими смужками. 

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Шматочки яловичини. Фото: YouTube @TMOlkom

До яловичини додати сіль, спеції, рослинну олію, сік лимона та часник. Залишити маринуватися на 1-2 години. 

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Маринування яловичини. Фото: YouTube @TMOlkom

Нарізати цибулю та солодкий перець, обсмажити на пательні. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @TMOlkom

Окремо на пательні обсмажити яловичину, додати кунжут. Додати солодкий перець з цибулею й можна подавати. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @TMOlkom

Раніше ми писали про смачний весняний салат на вечерю — готується 30 хвилин.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

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салат
перець
яловичина

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