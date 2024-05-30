Дуже смачний салат з яловичиною та болгарським перцем — покроковий рецепт.

Дуже смачний та ароматний салат з яловичиною та болгарським перцем
Варіант теплих салатів є дуже популярним у кухнях всього світу. А особливість їх у тому, що вони доречні як для холодної, так і теплої пори року. Сьогодні пропонуємо рецепт теплого салату з яловичиною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна Сторінка ТМ Олком.
Вам знадобиться:
- яловичина 400 г;
- солодкий перець 1 шт;
- цибуля ½ шт;
- мікс салат 1 уп;
- соняшникова олія 50 г;
- сік лимона ½ шт;
- перець чилі - ½ ч.л;
- часник 2 зуб;
- імбир 1 ч.л;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати яловичину тонкими смужками.
До яловичини додати сіль, спеції, рослинну олію, сік лимона та часник. Залишити маринуватися на 1-2 години.
Нарізати цибулю та солодкий перець, обсмажити на пательні.
Окремо на пательні обсмажити яловичину, додати кунжут. Додати солодкий перець з цибулею й можна подавати.
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