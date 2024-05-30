Дуже смачний салат з яловичиною та болгарським перцем — покроковий рецепт.

Салат з яловичиною та болгарським. Фото: Freepik

Варіант теплих салатів є дуже популярним у кухнях всього світу. А особливість їх у тому, що вони доречні як для холодної, так і теплої пори року. Сьогодні пропонуємо рецепт теплого салату з яловичиною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна Сторінка ТМ Олком.

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Вам знадобиться:

яловичина 400 г;

солодкий перець 1 шт;

цибуля ½ шт;

мікс салат 1 уп;

соняшникова олія 50 г;

сік лимона ½ шт;

перець чилі - ½ ч.л;

часник 2 зуб;

імбир 1 ч.л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати яловичину тонкими смужками.

Шматочки яловичини. Фото: YouTube @TMOlkom

До яловичини додати сіль, спеції, рослинну олію, сік лимона та часник. Залишити маринуватися на 1-2 години.

Маринування яловичини. Фото: YouTube @TMOlkom

Нарізати цибулю та солодкий перець, обсмажити на пательні.

Солодкий перець. Фото: YouTube @TMOlkom

Окремо на пательні обсмажити яловичину, додати кунжут. Додати солодкий перець з цибулею й можна подавати.

Приготування салату. Фото: YouTube @TMOlkom

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