Очень вкусный салат с говядиной и болгарским перцем – пошаговый рецепт.

Очень вкусный и ароматный салат с говядиной и болгарским перцем
Вариант теплых салатов очень популярен в кухнях всего мира. А особенность их в том, что они уместны как для холодного, так и теплого времени года. Сегодня предлагаем рецепт теплого салата с говядиной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная Страница ТМ Олком.
Вам понадобится:
- говядина 400 г;
- сладкий перец 1 шт.;
- лук ½ шт.;
- микс салат 1 уп.;
- подсолнечное масло 50 г;
- сок лимона ½ шт.;
- перец чили – ½ ч. л.;
- чеснок 2 зубчика;
- имбирь 1 ч. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать говядину тонкими полосками.
К говядине добавить соль, специи, растительное масло, сок лимона и чеснок. Оставить мариноваться на 1-2 часа.
Нарезать лук и перец, обжарить на сковороде.
Отдельно на сковороде обжарить говядину, добавить кунжут. Добавить сладкий перец с луком — и можно подавать.
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