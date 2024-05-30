Очень вкусный салат с говядиной и болгарским перцем – пошаговый рецепт.

Салат с говядиной и болгарским. Фото: Freepik

Вариант теплых салатов очень популярен в кухнях всего мира. А особенность их в том, что они уместны как для холодного, так и теплого времени года. Сегодня предлагаем рецепт теплого салата с говядиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная Страница ТМ Олком.

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Вам понадобится:

говядина 400 г;

сладкий перец 1 шт.;

лук ½ шт.;

микс салат 1 уп.;

подсолнечное масло 50 г;

сок лимона ½ шт.;

перец чили – ½ ч. л.;

чеснок 2 зубчика;

имбирь 1 ч. л.;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать говядину тонкими полосками.

Кусочки говядины. Фото: YouTube @TMOlkom

К говядине добавить соль, специи, растительное масло, сок лимона и чеснок. Оставить мариноваться на 1-2 часа.

Маринование говядины. Фото: YouTube @TMOlkom

Нарезать лук и перец, обжарить на сковороде.

Сладкий перец. Фото: YouTube @TMOlkom

Отдельно на сковороде обжарить говядину, добавить кунжут. Добавить сладкий перец с луком — и можно подавать.

Приготовление салата. Фото: YouTube @TMOlkom

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