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Очень вкусный и ароматный салат с говядиной и болгарским перцем

30 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный салат с говядиной и болгарским перцем – пошаговый рецепт.
Салат с говядиной и болгарским. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вариант теплых салатов очень популярен в кухнях всего мира. А особенность их в том, что они уместны как для холодного, так и теплого времени года. Сегодня предлагаем рецепт теплого салата с говядиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная Страница ТМ Олком.

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Вам понадобится:

  • говядина 400 г;
  • сладкий перец 1 шт.;
  • лук ½ шт.;
  • микс салат 1 уп.;
  • подсолнечное масло 50 г;
  • сок лимона ½ шт.;
  • перец чили – ½ ч. л.;
  • чеснок 2 зубчика;
  • имбирь 1 ч. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать говядину тонкими полосками.

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Кусочки говядины. Фото: YouTube @TMOlkom

К говядине добавить соль, специи, растительное масло, сок лимона и чеснок. Оставить мариноваться на 1-2 часа.

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Маринование говядины. Фото: YouTube @TMOlkom

Нарезать лук и перец, обжарить на сковороде.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @TMOlkom

Отдельно на сковороде обжарить говядину, добавить кунжут. Добавить сладкий перец с луком — и можно подавать.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @TMOlkom

Раньше мы писали о вкусном весеннем салате на ужин — готовится 30 минут.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут.

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