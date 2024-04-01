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Дуже смачний і простий рецепт солоного сала у сухому маринаді

1 квітня 2024 20:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як засолити смачно сало, кілька головних секретів - покроковий рецепт
Солоне сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для цього рецепту необхідно просто змішати спеції та підготувати сало. Через три дні промиваємо під проточною водою і насолоджуємося смачним салом або відчеревиною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

  • на 1 кг підчеревини;
  • 100 г солі, але краще більше;
  • 0,5 ч.л. приправи до сала або буженини;
  • 0,5 ч.л. чорного перцю;
  • 1 ч.л. паприки.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати сіль (з розрахунку 100 г солі на 1 кг сала), часник, солодку паприку і спеції до сала.

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Спеції та часник. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Цими спеціями потрібно натерти сало з усіх боків.

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Сало у спеціях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Залишаємо сало на солі та закриваємо все кришкою або харчовою плівкою. Відправляємо до холодильника на три дні.

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Сало у спеціях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через три дні дістаємо, сало необхідно промити під проточною водою. Висушити паперовим рушником.

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Сало у воді. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сало можна додатково натерти часником та подавати. Таке сало можна зберігати до тижня у холодильнику або заморозити та розморожувати за потребою.

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Солоне сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раніше ми писали, чому не можна їсти сало з часником — дієтолог назвала причини.

Ще ми розповідали про рецепт ідеального запеченого сала.

лайфхаки
сало
рецепти
маринад
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