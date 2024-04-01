Як засолити смачно сало, кілька головних секретів - покроковий рецепт

Солоне сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Для цього рецепту необхідно просто змішати спеції та підготувати сало. Через три дні промиваємо під проточною водою і насолоджуємося смачним салом або відчеревиною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

на 1 кг підчеревини;

100 г солі, але краще більше;

0,5 ч.л. приправи до сала або буженини;

0,5 ч.л. чорного перцю;

1 ч.л. паприки.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати сіль (з розрахунку 100 г солі на 1 кг сала), часник, солодку паприку і спеції до сала.

Спеції та часник. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Цими спеціями потрібно натерти сало з усіх боків.

Сало у спеціях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Залишаємо сало на солі та закриваємо все кришкою або харчовою плівкою. Відправляємо до холодильника на три дні.

Сало у спеціях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через три дні дістаємо, сало необхідно промити під проточною водою. Висушити паперовим рушником.

Сало у воді. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сало можна додатково натерти часником та подавати. Таке сало можна зберігати до тижня у холодильнику або заморозити та розморожувати за потребою.

Солоне сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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