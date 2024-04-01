Як засолити смачно сало, кілька головних секретів - покроковий рецепт

Дуже смачний і простий рецепт солоного сала у сухому маринаді
Для цього рецепту необхідно просто змішати спеції та підготувати сало. Через три дні промиваємо під проточною водою і насолоджуємося смачним салом або відчеревиною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- на 1 кг підчеревини;
- 100 г солі, але краще більше;
- 0,5 ч.л. приправи до сала або буженини;
- 0,5 ч.л. чорного перцю;
- 1 ч.л. паприки.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно змішати сіль (з розрахунку 100 г солі на 1 кг сала), часник, солодку паприку і спеції до сала.
Цими спеціями потрібно натерти сало з усіх боків.
Залишаємо сало на солі та закриваємо все кришкою або харчовою плівкою. Відправляємо до холодильника на три дні.
Через три дні дістаємо, сало необхідно промити під проточною водою. Висушити паперовим рушником.
Сало можна додатково натерти часником та подавати. Таке сало можна зберігати до тижня у холодильнику або заморозити та розморожувати за потребою.
Раніше ми писали, чому не можна їсти сало з часником — дієтолог назвала причини.
Ще ми розповідали про рецепт ідеального запеченого сала.
Читайте Новини.LIVE!