Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Очень вкусный и простой рецепт соленого сала в сухом маринаде arrow

Очень вкусный и простой рецепт соленого сала в сухом маринаде

1 апреля 2024 20:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как засолить вкусно сало, несколько главных секрета — пошаговый рецепт
Соленое сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для этого рецепта необходимо просто смешать специи и подготовить сало. Через три дня промываем под проточной водой и наслаждаемся вкусным салом или подбрюшиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • на 1 кг подбрюшины;
  • 100 г соли, но лучше больше;
  • 0,5 ч.л. приправы к салу или буженине;
  • 0,5 ч.л. черного перца;
  • 1 ч.л. паприки. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо смешать соль (из расчета 1 г соли на 1 кг сала), чеснок, сладкую паприку и специи к салу. 

null
Специи и чеснок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Этими специями необходимо натереть сало со всех сторон. 

null
Сало в специях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Оставляем сало на соли и закрываем все крышкой или пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на три дня. 

null
Сало в специях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через три дня достаем, сало необходимо помыть под проточной водой. Высушить сало бумажным полотенцем. 

null
Сало в воде. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сало можно дополнительно натереть чесноком и подавать. Такое сало можно хранить до недели в холодильнике или заморозить и размораживать по необходимости. 

null
Соленое сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали, почему нельзя есть сало с чесноком — диетолог назвала причины.

Еще мы рассказывали про рецепт идеального запеченного сала

лайфхаки
сало
рецепты
маринад
свинина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК