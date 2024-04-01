Как засолить вкусно сало, несколько главных секрета — пошаговый рецепт

Соленое сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Для этого рецепта необходимо просто смешать специи и подготовить сало. Через три дня промываем под проточной водой и наслаждаемся вкусным салом или подбрюшиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам понадобится:

на 1 кг подбрюшины;

100 г соли, но лучше больше;

0,5 ч.л. приправы к салу или буженине;

0,5 ч.л. черного перца;

1 ч.л. паприки.

Способ приготовления

Сначала необходимо смешать соль (из расчета 1 г соли на 1 кг сала), чеснок, сладкую паприку и специи к салу.

Специи и чеснок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Этими специями необходимо натереть сало со всех сторон.

Сало в специях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Оставляем сало на соли и закрываем все крышкой или пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на три дня.

Сало в специях. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через три дня достаем, сало необходимо помыть под проточной водой. Высушить сало бумажным полотенцем.

Сало в воде. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сало можно дополнительно натереть чесноком и подавать. Такое сало можно хранить до недели в холодильнике или заморозить и размораживать по необходимости.

Соленое сало. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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