Как засолить вкусно сало, несколько главных секрета — пошаговый рецепт

Очень вкусный и простой рецепт соленого сала в сухом маринаде
Для этого рецепта необходимо просто смешать специи и подготовить сало. Через три дня промываем под проточной водой и наслаждаемся вкусным салом или подбрюшиной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам понадобится:
- на 1 кг подбрюшины;
- 100 г соли, но лучше больше;
- 0,5 ч.л. приправы к салу или буженине;
- 0,5 ч.л. черного перца;
- 1 ч.л. паприки.
Способ приготовления
Сначала необходимо смешать соль (из расчета 1 г соли на 1 кг сала), чеснок, сладкую паприку и специи к салу.
Этими специями необходимо натереть сало со всех сторон.
Оставляем сало на соли и закрываем все крышкой или пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на три дня.
Через три дня достаем, сало необходимо помыть под проточной водой. Высушить сало бумажным полотенцем.
Сало можно дополнительно натереть чесноком и подавать. Такое сало можно хранить до недели в холодильнике или заморозить и размораживать по необходимости.
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