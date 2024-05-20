Що приготувати на сніданок з яєць — фото та відео

Дуже смачний та швидкий сніданок — знадобиться три картоплі та три яйця
Рецепт сніданку для якого знадобиться всього 3 картоплі та 3 яйця. Ви дізнаєтеся, як швидко і легко приготувати смачний сніданок з мінімальною кількістю інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 3 картоплі;
- 3 яйця;
- сир моцарелла;
- кріп;
- оливкова олія для смаження;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кратоплю.
Картоплю залити холодною водою та залишити на кілька хвилин.
До курячих яєць додати зелень, сіль, чорний мелений перець та солодку паприку. Все ретельно перемішати.
Картоплю дістати з води та добре віджати зайву рідину. Додати до яєчної суміші.
Викладаємо частину картоплі на сковороду та викладаємо сир моцарелу.
Зверху викладаємо ще один шар картоплі. Смажимо 10 хвилин на невеликому вогні. Потім перегорнути та смажити ще 5 хвилин.
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