Що приготувати на сніданок з яєць — фото та відео

Запіканка з картоплею. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт сніданку для якого знадобиться всього 3 картоплі та 3 яйця. Ви дізнаєтеся, як швидко і легко приготувати смачний сніданок з мінімальною кількістю інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

3 картоплі;

3 яйця;

сир моцарелла;

кріп;

оливкова олія для смаження;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кратоплю.

Терта картопля.

Фото: YouTube @prostirecepti

Картоплю залити холодною водою та залишити на кілька хвилин.

Терта картопля.

Фото: YouTube @prostirecepti

До курячих яєць додати зелень, сіль, чорний мелений перець та солодку паприку. Все ретельно перемішати.

Яйця та зелень.

Фото: YouTube @prostirecepti

Картоплю дістати з води та добре віджати зайву рідину. Додати до яєчної суміші.

Терта картопля та яйця.

Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо частину картоплі на сковороду та викладаємо сир моцарелу.

Додавання сиру.

Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо ще один шар картоплі. Смажимо 10 хвилин на невеликому вогні. Потім перегорнути та смажити ще 5 хвилин.

Приготування сніданку.

Фото: YouTube @prostirecepti

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