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Дуже смачний та швидкий сніданок — знадобиться три картоплі та три яйця

20 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок з яєць — фото та відео
Запіканка з картоплею. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт сніданку для якого знадобиться всього 3 картоплі та 3 яйця. Ви дізнаєтеся, як швидко і легко приготувати смачний сніданок з мінімальною кількістю інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • 3 картоплі;
  • 3 яйця;
  • сир моцарелла;
  • кріп;
  • оливкова олія для смаження;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти кратоплю. 

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Терта картопля. 
Фото: YouTube @prostirecepti

Картоплю залити холодною водою та залишити на кілька хвилин. 

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Терта картопля. 
Фото: YouTube @prostirecepti

До курячих яєць додати зелень, сіль, чорний мелений перець та солодку паприку. Все ретельно перемішати. 

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Яйця та зелень. 
Фото: YouTube @prostirecepti

Картоплю дістати з води та добре віджати зайву рідину. Додати до яєчної суміші. 

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Терта картопля та яйця. 
Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо частину картоплі на сковороду та викладаємо сир моцарелу. 

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Додавання сиру. 
Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо ще один шар картоплі. Смажимо 10 хвилин на невеликому вогні. Потім перегорнути та смажити ще 5 хвилин. 

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Приготування сніданку. 
Фото: YouTube @prostirecepti

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Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

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