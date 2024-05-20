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Очень вкусный и быстрый завтрак — понадобится три картофелины и три яйца

20 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак из яиц – фото и видео
Запеканка с картофелем. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт завтрака для которого понадобится всего 3 картофелины и 3 яйца. Вы узнаете, как быстро и легко приготовить вкусный завтрак с минимальным количеством ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 3 картофеля;
  • 3 яйца;
  • сыр моцарелла;
  • укроп;
  • оливковое масло для жарки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картошку.

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Тертый картофель.
Фото: YouTube @prostirecepti

Картошку залить холодной водой и оставить на несколько минут.

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Тертый картофель.
Фото: YouTube @prostirecepti

К куриным яйцам добавить зелень, соль, черный молотый перец и сладкую паприку. Все тщательно перемешать.

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Яйца и зелень.
Фото: YouTube @prostirecepti

Картошку достать из воды и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить в яичную смесь.

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Тертый картофель и яйца.
Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем часть картофеля на сковороду и выкладываем сыр моцареллу.

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Добавление сыра.
Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем еще один слой картофеля. Жарим 10 минут на маленьком огне. Затем перевернуть и жарить еще 5 минут.

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Приготовление завтрака.
Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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