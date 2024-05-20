Что приготовить на завтрак из яиц – фото и видео

Запеканка с картофелем. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт завтрака для которого понадобится всего 3 картофелины и 3 яйца. Вы узнаете, как быстро и легко приготовить вкусный завтрак с минимальным количеством ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

3 картофеля;

3 яйца;

сыр моцарелла;

укроп;

оливковое масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картошку.

Тертый картофель.

Фото: YouTube @prostirecepti

Картошку залить холодной водой и оставить на несколько минут.

Тертый картофель.

Фото: YouTube @prostirecepti

К куриным яйцам добавить зелень, соль, черный молотый перец и сладкую паприку. Все тщательно перемешать.

Яйца и зелень.

Фото: YouTube @prostirecepti

Картошку достать из воды и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить в яичную смесь.

Тертый картофель и яйца.

Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем часть картофеля на сковороду и выкладываем сыр моцареллу.

Добавление сыра.

Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем еще один слой картофеля. Жарим 10 минут на маленьком огне. Затем перевернуть и жарить еще 5 минут.

Приготовление завтрака.

Фото: YouTube @prostirecepti

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