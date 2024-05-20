Что приготовить на завтрак из яиц – фото и видео

Очень вкусный и быстрый завтрак — понадобится три картофелины и три яйца
Рецепт завтрака для которого понадобится всего 3 картофелины и 3 яйца. Вы узнаете, как быстро и легко приготовить вкусный завтрак с минимальным количеством ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 3 картофеля;
- 3 яйца;
- сыр моцарелла;
- укроп;
- оливковое масло для жарки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть картошку.
Картошку залить холодной водой и оставить на несколько минут.
К куриным яйцам добавить зелень, соль, черный молотый перец и сладкую паприку. Все тщательно перемешать.
Картошку достать из воды и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить в яичную смесь.
Выкладываем часть картофеля на сковороду и выкладываем сыр моцареллу.
Сверху выкладываем еще один слой картофеля. Жарим 10 минут на маленьком огне. Затем перевернуть и жарить еще 5 минут.
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