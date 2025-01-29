Двосторонні гарячі бутерброди без сиру та ковбаси — ідея для смачного сніданку

Двосторонні гарячі бутерброди без сиру та ковбаси на сніданок
Шукаєте ідею для незвичного сніданку? Ці двосторонні гарячі бутерброди без сиру та ковбаси стануть смачним і ситним початком вашого дня! Простий рецепт, який точно варто спробувати.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон;
- куряче філе — 350 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт. (80 г);
- кріп;
- яйця — 2 шт.;
- майонез — 3 ст.л.;
- борошно — 3 ст.л.;
- сушений часник — 0,5 ч.л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе дрібними кубиками, перекласти у ємність для змішування. Додати нарізану цибулю, натерту на дрібній тертці моркву та подрібнений кріп.
Вбити яйця, додати сіль, чорний перець і сушений часник. Додати майонез і борошно, ретельно перемішати до однорідності. Намазати підготовлену начинку на скибочки батона.
Викласти хліб із начинкою на розігріту сковороду з олією. Смажити одну сторону протягом 4 хвилин. Поки смажиться перша сторона, нанести начинку на іншу сторону. Перевернути бутерброд і смажити ще 4 хвилини до готовності. Викласти готові бутерброди на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
Смачні та ситні бутерброди готові! За бажанням можна експериментувати з начинкою, додаючи більше зелені чи овочів.
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