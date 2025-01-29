Двусторонние горячие бутерброды без сыра и колбасы — идея для вкусного завтрака

Двусторонние горячие бутерброды без сыра и колбасы на завтрак
Ищете идею для необычного завтрака? Эти двусторонние горячие бутерброды без сыра и колбасы станут вкусным и сытным началом вашего дня! Простой рецепт, который точно стоит попробовать.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон;
- куриное филе — 350 г;
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт. (80 г);
- укроп;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 3 ст.л.;
- мука — 3 ст.л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч.л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе мелкими кубиками, переложить в емкость для смешивания. Добавить нарезанный лук, натертую на мелкой терке морковь и измельченный укроп.
Вбить яйца, добавить соль, черный перец и сушеный чеснок. Добавить майонез и муку, тщательно перемешать до однородности. Намазать подготовленную начинку на ломтики батона.
Выложить хлеб с начинкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить одну сторону в течение 4 минут. Пока жарится первая сторона, нанести начинку на другую сторону. Перевернуть бутерброд и жарить еще 4 минуты до готовности. Выложить готовые бутерброды на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Вкусные и сытные бутерброды готовы! По желанию можно экспериментировать с начинкой, добавляя больше зелени или овощей.
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