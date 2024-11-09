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Ефектна закуска Ялинкові іграшки із сиру та курки за 5 хвилин

9 листопада 2024 12:10
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Ефектна закуска Ялинкові іграшки із сиром і куркою готова за п'ять хвилин
Новорічна закуска. Фото: Скріншот YouTube @evadaren
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Порадуйте гостей незвичайною та ошатною закускою "Ялинкові іграшки" із сиру та курячого філе! Проста у приготуванні, ця закуска не тільки смачна, а й додасть святкового настрою вашому столу лише за 5 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • сир — 60 г;
  • курага — 70 г;
  • в'ялені томати в олії — 4-5 половинок;
  • зелена цибуля;
  • часник — 3 зубчики;
  • крем сир або жирна сметана — 160-180 г;
  • мелений чорний перець і сіль на смак.

Для прикраси:

  • чорний та білий кунжут по 2 ст.л.;
  • оливки та зелену цибуля.

Спосіб приготування

Відваріть куряче філе до готовності, остудіть і подрібніть. Сир натріть на дрібній тертці. Курагу, в'ялені томати та зелену цибулю наріжте дрібними шматочками.

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Приготування закуски. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Поєднайте всі інгредієнти в мисці, додайте видавлений через прес часник і приправте до смаку. Ретельно перемішайте суміш і залиште для просочення.

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Різдвяні іграшки. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Для формування закуски підсмажте кунжут на сухій сковороді. Сформуйте з маси невеликі кульки та обваляйте їх у кунжуті. Викладіть готові кульки на блюдо і прикрасьте оливками та пір'ям зеленої цибулі.

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