Ефектна закуска Ялинкові іграшки із сиром і куркою готова за п'ять хвилин

Ефектна закуска Ялинкові іграшки із сиру та курки за 5 хвилин
Порадуйте гостей незвичайною та ошатною закускою "Ялинкові іграшки" із сиру та курячого філе! Проста у приготуванні, ця закуска не тільки смачна, а й додасть святкового настрою вашому столу лише за 5 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 1 шт.;
- сир — 60 г;
- курага — 70 г;
- в'ялені томати в олії — 4-5 половинок;
- зелена цибуля;
- часник — 3 зубчики;
- крем сир або жирна сметана — 160-180 г;
- мелений чорний перець і сіль на смак.
Для прикраси:
- чорний та білий кунжут по 2 ст.л.;
- оливки та зелену цибуля.
Спосіб приготування
Відваріть куряче філе до готовності, остудіть і подрібніть. Сир натріть на дрібній тертці. Курагу, в'ялені томати та зелену цибулю наріжте дрібними шматочками.
Поєднайте всі інгредієнти в мисці, додайте видавлений через прес часник і приправте до смаку. Ретельно перемішайте суміш і залиште для просочення.
Для формування закуски підсмажте кунжут на сухій сковороді. Сформуйте з маси невеликі кульки та обваляйте їх у кунжуті. Викладіть готові кульки на блюдо і прикрасьте оливками та пір'ям зеленої цибулі.
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