Ефектна закуска Ялинкові іграшки із сиром і куркою готова за п'ять хвилин

Новорічна закуска. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Порадуйте гостей незвичайною та ошатною закускою "Ялинкові іграшки" із сиру та курячого філе! Проста у приготуванні, ця закуска не тільки смачна, а й додасть святкового настрою вашому столу лише за 5 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 1 шт.;

сир — 60 г;

курага — 70 г;

в'ялені томати в олії — 4-5 половинок;

зелена цибуля;

часник — 3 зубчики;

крем сир або жирна сметана — 160-180 г;

мелений чорний перець і сіль на смак.

Для прикраси:

чорний та білий кунжут по 2 ст.л.;

оливки та зелену цибуля.

Спосіб приготування

Відваріть куряче філе до готовності, остудіть і подрібніть. Сир натріть на дрібній тертці. Курагу, в'ялені томати та зелену цибулю наріжте дрібними шматочками.

Приготування закуски. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Поєднайте всі інгредієнти в мисці, додайте видавлений через прес часник і приправте до смаку. Ретельно перемішайте суміш і залиште для просочення.

Різдвяні іграшки. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Для формування закуски підсмажте кунжут на сухій сковороді. Сформуйте з маси невеликі кульки та обваляйте їх у кунжуті. Викладіть готові кульки на блюдо і прикрасьте оливками та пір'ям зеленої цибулі.

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